Entre los proyectos firmados por Geoconda Navarrete está en Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Cochrane y la conservación de las escuelas José Antolin Silva Ormeño de Balmaceda.

Aysen.- Una cartera de cinco proyectos para aprobación del CORE priorizó la Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, Geoconda Navarrete, para que sean vistas por el Cuerpo Colegiado en la sesiones del 12, 13 y 14 de agosto próximo.

Dentro de lo acordado con los propios consejeros, se estipuló votar la aprobación de más de $7 mil millones para el financiamiento para la segunda etapa del Centro de Gestión de Residuos Sólidos para la comuna de Cochrane, proyecto anhelado por sus habitantes y responsables políticos.

Según explicó la propia Intendente “este es un Consejo bastante importante ya que como Ejecutivo he priorizado proyectos muy relevantes en la provincia de Capitán Prat, General Carrera y Coyhaique”, dijo.

Respecto del proyecto de Cochrane, Geoconda Navarrete indicó que “son más de $7 mil millones; recordar que este es un centro de gestión bicomunal que va a beneficiar a Tortel y Cochrane en una región donde trabajamos para ser reserva de vida”, señaló.

Por su parte, el gobernador Gustavo Márquez también destacó la puesta en tabla del centro de residuos, señalando que “va beneficiar a dos comunas, siendo los primeros pasos y recursos que serán apalancados a través del Plan de Zonas de Rezago, sumándose que en los próximos días esperamos tener la aprobación de un proyecto de ejecución inmediata que tiene que ver con soluciones de habitabilidad rural para 60 familias y disminuir así las brechas”.

Educación y Deporte

Otra de las iniciativas apoyadas por la Intendente Navarrete dicen relación con el ámbito educacional y recreacional, al priorizar las conservaciones de la Escuelas Aysén y José Antolin Silva Ormeño de Balmaceda; además del gimnasio de Escuela Gabriela Mistral de Río Tranquilo.

Precisamente, desde Puerto Río Tranquilo, el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana, agradeció “la voluntad de la Intendenta Geoconda Navarrete y la gestión del seremi de Educación, Sergio Becerra, que nos ha permitido acceder a casi $300 millones para mejorar sustantivamente las condiciones del gimnasio de Puerto Río Tranquilo en aspectos como eléctricos, sanitarios y mejoramiento de las condiciones de calefacción, entre otras partidas y que nos van a permitir una mejor infraestructura educacional y para la localidad”.

En esa misma línea, señaló que el recinto “cumple una función para actividades deportivas pero también culturales que hacemos con la comunidad educativa y en general. Es una infraestructura muy necesaria y por ende agradecemos la voluntad que ha manifestado la primera autoridad regional para el financiamiento y esperamos que el Consejo Regional tenga la misma mirada y no me cabe duda que así va ser”.

Sobre los proyectos educacionales, Geoconda Navarrete sostuvo que “inversiones que son muy necesarias porque nuestros niños están primeros como ha dicho el Presidente Sebastián Piñera; y necesitamos mejorar las condiciones de habitabilidad en los colegios”, concluyó.