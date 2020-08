El liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico gracias a calidad de Bicentenario, ha logrado obtener varios beneficios que permiten mejorar las instalaciones del recinto educativo como así también herramientas que contribuyen al proceso educativo y de formación tanto en el área científica como técnico profesional.

Chile Chico.- Es precisamente la enseñanza TP, la que debe certificar a los estudiantes en alguna competencia y a razón de la pandemia, una de las alternativas más accesibles para llevar a cabo era un curso de conducción. Iniciativa que ha permitido que alumnos y alumnas de tercero, cuarto medio y ex alumnos puedan acceder a esta importante herramienta para mundo laboral.

Carolina Lazo, directora de educación municipal (s), puso en valor esta alternativa, donde los y las estudiantes han sido bastante responsables.

“Esta gestión municipal ha tenido un plus importante en lo que se refiere a potenciar las capacidades de nuestros estudiantes. A través del proyecto Bicentenario se logra pagar este curso de conducir, que le va a dar una herramienta de trabajo, de capacitación a nuestros estudiantes que obviamente les va a servir en su futuro, en su vida laboral principalmente. Hay que decir que, al ser gratuita en algunas oportunidades quita un poco el valor y la responsabilidad, pero, yo conversaba con el encargado de este curso y me decía que los niños aquí en Chile Chico han tenido la responsabilidad, la capacidad y las ganas de hacer este curso, no han faltado y han cumplido los horarios”.

El director del liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, Valko Durán, destacó la instancia de poder entregar esta importante herramienta a un total de 20 estudiantes.

“Como liceo Bicentenario a nosotros se nos pide certificar a nuestros estudiantes en alguna competencia, por distintas razones es difícil poder certificar algunas competencias que hay que contratarlas afuera, estamos en un tiempo de pandemia y pensamos algo que podía ser de utilidad y que pudiera certificar alguna competencia en nuestros estudiantes, esa era la licencia de conducir. Es así que, hicimos los contactos y hoy día tenemos a veinte estudiantes que son favorecidos con esta certificación, con un curso que consta de trece sesiones y clases teóricas”.

Jorge Beroiza, estudiante de cuarto medio, agradeció poder ser uno de los beneficiados con el curso de conducir.

“Una gran posibilidad para nosotros y otros estudiantes que tenemos el beneficio de sacar la licencia de conducir debido a los costos y ahora debido a la pandemia. Ha sido un gran proyecto por parte del Daem y de la Municipalidad de Chile Chico. Ya he tenido dos días de clases y han sido espectaculares, un buen instructor y tenemos excelentes profesores que nos instruyen a que hagamos este curso, para después salir al mundo laboral te piden por lo menos licencia de conducir. Así es que, esta es una muy buena herramienta y se agradece mucho esta posibilidad”.

Desde el Alcalde Ricardo Ibarra, la directora de educación municipal (s) Carolina Lazo, el director del liceo Valko Duran, los profesores y estudiantes, concordaron que esta posibilidad de un curso conducir para los jóvenes, debe mantenerse en el tiempo.