En la ceremonia el Superintendente Ignacio Barrón, evidenció las condiciones del cuartel de Chile Chico, “nuestro cuartel se llueve entero, se cae a pedazos, de repente da miedo prender un interruptor porque uno se puede electrocutar porque las gotas caen por las luces, entonces, es bueno que vengan las autoridades, que conozcan nuestra realidad”. De esta forma llamó a la Intendenta a apoyarlos en el financiamiento del nuevo edificio.

Chile Chico.- En una sencilla y significativa ceremonia la Primera Compañía de Bomberos de Chile Chico celebró su aniversario Nº61 y de forma paralela la conformación del Cuerpo de Bomberos de la “ciudad del sol”. Una instancia que fue relevada por la directora de esta compañía, Lidia Soto, quien además destacó la importancia de la participación de mujeres en esta entidad voluntaria.

“Para mí es un orgullo ser parte de la Primera Compañía y lo que es el Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, de la forma que hemos crecido, el apoyo de nuestras familias que están siempre presentes y feliz, por ello, desearle a todo el Cuerpo de Bomberos de Chile Chico un feliz cumpleaños. Decir además que, es muy difícil ser bombero, porque cuando ingresas a una compañía te ven como débil, pero nosotras la mujeres no somos débiles y tenemos la misma fuerza que tiene cualquier voluntario para salir adelante y atacar una emergencia”.

En tanto, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, Ignacio Barrón, enfatizo en la historia de la Primera Compañía y quienes fueron sus fundadores.

“61 años de sacrificio, de caminar por una senda que trazaron 33 bomberos de la localidad de Chile Chico, entre los cuales se destacan personajes del comercio independiente, personal de salud, incluso el doctor Leopoldo Ortega Rodríguez, él fue uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos, gente de aeronáutica, fuerzas armadas y vecinos de Chile Chico, se juntaron con una sola intención de salvaguardar vidas y bienes. La misma misión que tenemos el día de hoy, con nuevos desafíos, con nuevas situaciones de emergencia que enfrentar, pero sin duda, con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de servir a la comunidad”.

Ignacio Barrón, agregó que, se encuentran a la espera del financiamiento para el nuevo cuartel, ya que, “nuestro cuartel se llueve entero, se cae a pedazos, de repente da miedo prender un interruptor porque uno se puede electrocutar porque las gotas caen por las luces, entonces, es bueno que vengan las autoridades, que conozcan nuestra realidad, que vean que nuestro cuartel no cumple con las condiciones. Y sin duda, con apoyo del Municipio mediante su unidad de Secplac y el apoyo del Alcalde, permitieron levantar un proyecto que estaba mal hecho, ahora, tenemos el proyecto aprobado y solo estamos esperando que ojala la Intendenta pueda conseguir los recursos prontamente, para que así nuestro cuartel se pueda construir ojala este año. No queremos pasar otro invierno en este cuartel”.

En la ceremonia estuvo el Alcalde Ricardo Ibarra, quien valoró el enorme aporte de los voluntarios y voluntarias del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, felicitándolos por su aniversario número 61, pero también respaldó los dichos del Superintendente respecto a la urgencia de que se aprueben los recursos para el nuevo cuartel, solicitando a la Intendenta Geoconda Navarrete que esta iniciativa sea priorizada en su financiamiento.

En la ocasión también se reconocieron a los bomberos y bomberos que cumplieron años de servicio, otros voluntarios fueron destacados por estar en la institución por más de 25 y 30 años.