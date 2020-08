El edil y periodista abordó la ausencia en la discusión de ordenanzas y falta de fortalecimiento del rol del Municipio ante el escenario sanitario.

Coyhaique.- El concejal regionalista (IND) de Coyhaique, Ricardo Cantín manifestó su preocupación ante la falta de un rol más activo y del manejo de la gestión Municipal frente a la pandemia del COVID-19 en la comuna. Poniendo en antecedente que aún no se discuten propuestas de ordenanzas que ha entregado y que apuntan a complementar las medidas sanitarias, la situación que afecta a los vecinos ante los precios del Pellet y que no se canalice a la autoridad correspondiente, además de detallar que el trabajo de despejes de caminos ante las nevadas también se ha dificultado.

Tras la reciente sesión de Concejo Municipal, el edil de Coyhaique, Ricardo Cantin Beyer manifestó que “estoy molesto respecto a la posición que ha tomado el municipio y sobre todo el alcalde frente a la pandemia por las solicitudes y propuestas que como concejal he venido entregando, por lo que lamento que el municipio ha ido improvisando en la materia y no previniendo las cosas. Llevo 4 Concejos entregando una propuesta y solicitud de ordenanza de distanciamiento físico en la comuna para que los fiscalizadores también hagan responsable de aquello a los locales, multi tiendas o supermercados y se cumpla en estos espacios”.

“Hemos visto como continúan los supermercados llenos, sin respetarse las distancias, lo mismo ocurre en Homecenter y ni hablar en las multi tiendas. Incluso circulando fotos de lo que ocurre a diario en las redes sociales, sin embargo, el alcalde si aprueba y se alinea con autoridades para instalar barreras papales en calle Condell y que no se entiende el sentido que tienen porque con nuestra densidad poblacional difícilmente vamos a tener grandes atochamientos de transeúntes en esa calle. Creo que es más importante poder fiscalizar y tener esta ordenanza de distanciamiento físico que nos permita velar que se cumpla por el bien de la salud de todos esto al interior de los locales”, agregó Cantin.

Preocupación por demanda de Pellets

Por otro lado, desde la concejalía también afirmó que ha emplazado a la primera autoridad comunal a que se canalice la preocupación de los vecinos por las alzas en el precio del pellet y la demanda que también se tiene en su compra, dado que en varias ocasiones se han tenido problemas de abastecimientos y quienes optaron por el recambio no han podido calefaccionar sus hogares en pleno invierno.

“He solicitado también al alcalde que oficie a la autoridad que corresponda y que se fiscalice de buena forma el pellet, la gente está sufriendo con esto porque nadie le pone el cascabel al gato dado que el precio se está yendo a las nubes, se revise su humedad y distribución. La semana pasada se había agotado y en el único lugar que quedaba la gente se topó con la sorpresa que el restante estaba reservado para compras por convenio marco. Entonces, el poblador y el vecino que optó por cambiar su calefactor para ayudar a la descontaminación no tiene como acceder al pellet o está saliendo más caro que comprar leña o parafina, y nadie fiscaliza el tema. Si esta preocupación no nace desde el municipio quién entonces lo va a levantar”, enfatizó Ricardo Cantín.

“Todas estas cosas se las voy pidiendo al alcalde sucesivamente en los concejos municipales y lamentablemente hace oídos sordos, no lo escucha. Lo otro que debo decir y que me tiene muy molesto es también la falta de apoyo de mis colegas concejales ante las denuncias y fiscalizaciones que hemos estado presentando en distintas áreas”, explicó.

Limpieza y despejes de caminos en la comuna

Desde el sector de Lago Pollux, el concejal Cantín también es testigo de las dificultades que se presentan en conectividad e ingreso a los caminos en las rutas rurales de la comuna, y explicó porque estos trabajos se han dificultado e instó también al municipio a invertir para no tener más dificultades con la máquina que se destina para estos trabajos.

“Respecto de la maquina municipal con la que se colabora para despejar los caminos intraprediales, agradezco al operador de la municipalidad que ha estado trabajando arduamente para limpiar diversos sectores. El alcalde hace más de una semana también vino para verificar esas labores, lo que agradezco porque son varios los sectores que se deben seguir limpiando a los pobladores para que tengan acceso al agua y forraje de sus animales porque no pueden llegar a los caminos principales, sabemos que por ley Vialidad no puede asistir a los caminos que no se encuentran enrolados, pero tras la visita del alcalde ésta máquina todavía no puede volver a despejar porque se le reventó un neumático y se le rompieron las cadenas”, detalló la autoridad.

“Por lo que el Seremi de MOP tuvo que facilitar unas cadenas. Sin prevenir, cómo no se compran unas cadenas y neumáticos para la única máquina municipal que se utiliza para esto. Todas estas cosas son las que molestan porque uno se da cuenta de que se está improvisando con las principales problemáticas que se tienen en nuestra comuna. De verdad, siento que al alcalde le entra por un oído y le sale por el otro”, concluyó el edil Ricardo Cantín.