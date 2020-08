Parlamentario dijo que se trata de una noticia importante, en la idea de poder disminuir los niveles de contaminación atmosférica en zonas urbanas de ambas ciudades .

Aysen.- Dijo también que hará las consultas para saber por qué quedó fuera, en esta primera etapa, la ciudad de Cochrane

Como una noticia importante calificó el senador David Sandoval el anuncio realizado este domingo por el Presidente Sebastián Piñera, en el cual las zonas urbanas de Coyhaique y Puerto Aysén están incluidas dentro del Plan que reducirá, en un 20%, las tarifas de calefacción eléctrica.

El parlamentario dijo que con esta iniciativa impulsada por el Gobierno, se busca ir avanzando en disminuir los niveles de contaminación atmosférica de ambas ciudades, ligado precisamente al uso de leña húmeda. “Puede ser útil para que muchas familias, que estén en condiciones, puedan convertir el uso de leña u otro sistema, hacia el uso de la electricidad.”, aseguró.

“Hay que estar atentos ahora a los efectos de implementación de este servicio. Entendemos que esto involucra una medición distinta, paralela al sistema de medición del uso normal de la electricidad”, puntualizó.

Y si bien dijo que era importante la inclusión de Coyhaique y Puerto Aysén en el plan, cuestionó el que Cochrane no haya sido incorporada al mismo. “Estamos haciendo las consultas de por qué Cochrane, que no me cabe duda que tiene más niveles de contaminación que el propio Puerto Aysén, no está involucrada en esta red. Estamos haciendo las consultas tanto a la empresa como al Ministerio de Energía”, indicó.

En ese sentido, subrayó que se irá monitoreando el tema y también hacer las gestiones “para que Cochrane no quede fuera de esta posibilidad que puede construir a resolver un problema” que en dicha zona de la región presenta altos niveles de contaminación.

Asimismo, el parlamentario indicó que “vamos a ir viendo cómo esto se transforma en reducción en el uso de calefactores a leña por el uso de calefactores a electricidad y ver hasta dónde el sistema impactará concretamente en el eventual uso más generalizado de este servicio”.

Al respecto, el senador Sandoval dijo que probablemente a muchas familias que están en el límite de los costos de ambos temas, le va a poder ser bastante atractivo y por lo tanto, reducir el uso de la leña que tanto afecta a estas ciudades. “Es una noticia importante y esperamos que efectivamente se transforme en una opción para muchas familias susceptibles de cambiarse del uso de la leña a la electricidad, considerando esta significativa rebaja en los costos del servicios”.

Cabe señalar que junto a las zonas urbanas de Coyhaique y Puerto Aysén, la primera parte de este plan también incluye a las comunas de Rancagua, Machalí, Los Ángeles, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas y Osorno.