En la instancia de recepción de los insumos y herramientas que los emprendedores adquirieron gracias al financiamiento que entrega este programa, participó la Directora Regional del FOSIS junto al Alcalde de Río Ibáñez, quienes acompañaron la entrega de equipamiento a usuarios en las localidades de Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta y Sector El Engaño.

El programa Yo Emprendo, ejecutado por FOSIS con recursos del FNDR, entrega capacitación, asesoría técnica y el financiamiento de un plan de negocios; que permite comprar herramientas o insumos para fortalecer un negocio o desarrollar de una actividad económica con la finalidad de generar aumento de ingresos en los usuarios intervenidos.

Leda Millapinda, emprendedora del rubro de la lavandería en Puerto Río Tranquilo, valoró positivamente el aporte del programa. “Yo estoy emocionada y muy contenta porque, así como empecé a granel lavando prácticamente a mano, ahora he avanzado gracias al Alcalde que tenemos, al FOSIS y todas las entidades relacionadas. Yo he tenido harto apoyo, he comprado harto jabón y he logrado comprar 5 máquinas con los proyectos. Ahora me vinieron a dejar una máquina de coser y un calefón para poner agua caliente en mi lavandería. La idea es ir mejorando, cada verano voy implementando más mi lavandería con los proyectos y con los recursos que hago en mi trabajo. Mis agradecimientos a las autoridades porque esta ayuda no la he recibido yo solamente, acá hay mucha gente que se ha beneficiado con estos proyectos y por ellos estoy hablando y les doy agradecimientos a todos.”

La Directora Regional del FOSIS, Dominique Bräutigam, aseguró que “queremos agradecer la colaboración y el trabajo en equipo que hemos logrado ejecutar con el Municipio de Río Ibáñez, porque estamos haciéndole entrega de equipamiento a los emprendedores del Yo Emprendo con recursos FNDR, una ejecución especial donde destinamos recursos para la comuna y se colaboró directamente con herramientas e insumos que permitan potenciar los emprendimientos y mejorar la calidad de vida de las familias, reactivado la economía local con emprendedores que se encuentran en un estado avanzado y que gracias a esta colaboración pueden fortalecer y estabilizar sus actividades económicas. Sabemos que estos insumos y ayudas van a colaborar directamente en estos momentos difíciles que vivimos como país y que van a favorecer las condiciones de vida de las familias de la localidad, lo cual nos pone contentos.”

Marcelo Santana, Alcalde de Río Ibáñez, destacó que “estamos entregando los insumos como resultado de la aplicación de este programa de consolidación a microemprendedores de nuestra comuna. Son 15 beneficiarios y estamos muy felices, porque a pesar de que estamos en una época de pandemia donde las cosas se ponen un poco más complejas en especial los traslados, hemos podido llegar con los insumos a la casa de los usuarios. Hemos estado realizando las entregas y apreciando la gratitud de nuestros vecinos y lo importante que es llegar con recursos para emprendimientos, para nuevas empresas, para microempresas que se están consolidando en nuestra comuna. Hay muchas mujeres participando, lo que nos habla de cómo el emprendimiento ha ido focalizando su apoyo y ayuda hacia las mujeres, quienes hoy sacan la cara por nuestra comuna con estos negocios relacionados con turismo y servicios, gracias a este programa que cuenta con recursos del Gobierno Regional.”

Cabe destacar que el programa contempla un proceso permanente de capacitación y asesoría durante la intervención de los emprendedores y que una vez finalizada la ejecución se elaborarán informes para identificar las áreas desarrolladas y así visualizar los resultados obtenidos de los negocios intervenidos.