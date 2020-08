El Ministerio del Trabajo y Previsión Social lanzó la “Hoja de Ruta” denominada “Paso a Paso laboral”, junto al sitio web www.pasoapasolaboral.cl que busca orientar con recomendaciones concretas y prácticas tanto a trabajadores como a empleadores, enmarcado en el plan de desconfinamiento impulsado por el Gobierno de Chile y donde en el Plan “Paso a Paso” la región de Aysén se encuentra actualmente en el Paso 4 de “Apertura Inicial” .

El “Paso a Paso Laboral” contempla 7 etapas para que todos los actores del mundo laboral las conozcan y sepan cómo prevenir contagios en los lugares de trabajo en tiempos de pandemia, garantizando un adecuado regreso a sus actividades laborales, a través de los protocolos desarrollados en conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La Intendente de la región de Aysén, Geoconda Navarrete se refirió a este tema, “La crisis sanitaria ha cambiado definitivamente nuestra forma de vida y también el mundo laboral. Esta Hoja de Ruta “Paso a Paso Laboral” busca que todos juntos, trabajadores, empleadores y Gobierno, busquemos y acordemos la mejor forma para poder volver gradualmente a nuestros puestos laborales, de la manera más segura posible y sin poner en peligro la salud de los trabajadores y de sus familias. En nuestra región de Aysén estamos, desde distintos ámbitos, propiciando la reactivación económica, la apertura de restaurantes y locales, donde se deben cumplir todos los protocolos que la autoridad sanitaria determine”.

Sobre las etapas del “Paso a paso Laboral”, la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, detalló: “La pandemia de coronavirus nos ha afectado en materia laboral y es de público conocimiento. Es por ello que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud, una hoja de ruta llamada “Paso a Paso Laboral”, que tiene como objeto establecer las medidas preventivas que tanto empleadores como trabajadores deben adoptar para disminuir los riesgos de contagio. El Paso 1 es Infórmate, el Paso 2 Organiza y Acuerda, el Paso 3 Socializa y Capacita, el Paso 4 adapta e Implementa, el Paso 5 Prioriza la salud Mental, el Paso 6 Colabora en la Trazabilidad y el Paso 7 es Evalúa y Actualiza. Los invitamos a conocer la página www.pasoapasolaboral.cl donde podrán encontrar información tanto para trabajadores como para empleadores, preguntas frecuentes y además, protocolos que pueden servir de modelo para quienes van a volver al mundo laboral o van a reabrir sus negocios o empresas, que son similares a los que están desarrollando quienes se han mantenido trabajando”, afirmó.

Juan Carlos Fuentes es uno de los trabajadores que está realizando obras de conservación en el jardín infantil Gabriela Mistral. La Seremi Ponce junto al Gobernador de Coyhaique, Víctor Oyarzún y a la directora regional de Junji, Andrea Jorquera, revisaron la construcción y las medidas sanitarias dispuestas para continuar trabajando, como son la medición de temperatura, uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico a la hora de colar y desarrollar su trabajo, alcohol gel dispuesto para los trabajadores, desinfección de zapatos, entre otros.

Sobre este retorno, el trabajador comentó “Le damos gracias al jefe que nos mantuvo todo el invierno trabajando, pero igual es penca porque mucha gente quedó sin pega y que no llevan sustento a su casa como debe ser por la cuestión de la pandemia, igual el Gobierno está ayudando, pero no tienen su sueldo no lo tienen como debe ser, todos los meses. Ojalá Dios quiera que esto se regularice y se acabe de una vez por todas, para que haya más trabajo”, manifestó Fuentes.

¿Cuáles son las etapas del Paso a Paso Laboral?

Las etapas de esta hoja de ruta son las siguientes:

Paso 1: Infórmate. Revisa constantemente las recomendaciones y protocolos existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo emanados de la autoridad sanitaria, así como de otras autoridades públicas. Infórmate y actualízate respecto de las medidas más efectivas de prevención de Covid-19.

Paso 2: Organiza y acuerda. Integra en el proceso a los trabajadores, organizaciones sindicales, comités paritarios de higiene y seguridad, expertos en prevención, departamentos de prevención de riesgos y mutualidades. Elabora un programa de gestión preventiva o protocolo interno, sobre la base del diálogo social. Organiza el trabajo, estableciendo medidas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto entre trabajadores.

Paso 3: Socializa y Capacita. Socializa y comunica las medidas preventivas que se implementarán. Informa a todos los trabajadores de la empresa sobre sus derechos y obligaciones. Capacita a tus trabajadores de las medidas preventivas, entre otras materias. Comunica a tus trabajadores cualquier cambio o variación de las medidas decretadas por la autoridad.

Paso 4: Adapta e Implementa. Adapta el espacio físico de trabajo con las medidas indicadas en los protocolos sanitarios y sectoriales. Implementa un sistema de limpieza periódica que incluya todos los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de personas. Promueve y facilita las condiciones y medios necesarios para el lavado de manos frecuente.

Paso 5: Prioriza la Salud Mental. Establece espacios de diálogo permanente. Evalúa las diversas cargas de trabajo. Promueve la salud y el bienestar en el lugar de trabajo. Cumple y garantiza el derecho de desconexión de aquellos trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo.

Paso 6: Colabora en la Trazabilidad. Implementa la identificación temprana de casos sospechosos en los lugares de trabajo. Procura llevar un registro de terceros externos que ingresen a la organización. Especifica si un trabajador o trabajadora presenta sintomatología asociada al Covid-19.

Paso 7: Evalúa y Actualiza. Evalúa las disposiciones implementadas. Monitorea periódicamente, procurando un diálogo social entre los actores relevantes. Identifica o realiza las adecuaciones que sean necesarias.

Tal como mencionó la Seremi Andrea Ponce, en la plataforma web “Paso a Paso Laboral” www.pasoapasolaboral.cl, se encuentra información práctica para trabajadores y empleadores, protocolos, preguntas frecuentes, aspectos legales, formas de organizar el trabajo, entre otros elementos relevantes para el regreso gradual al trabajo, con todas las medidas de prevención y seguridad necesarias. Durante estos días, la autoridad se encuentra difundiendo estas medidas entre diversos actores del mundo laboral.