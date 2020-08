La directiva de la Democracia Comunal Chile Chico, en las últimas horas se refirió al caso positivo de una profesional de Coyhaique, la que mintiendo respecto del cumplimiento de su cuarentena participó en un cumpleaños, donde estuvieron varios funcionarios públicos en la “ciudad del sol”.

Chile Chico.- “Estimada Comunidad, para todos ya es conocido que estamos en medio de una Pandemia con un virus del cual la misma autoridad sanitaria nacional y regional han catalogado como desconocido, aseverando de esa forma no tener seguridad de cómo este virus se comporta al pasar los días y como determinarlo en organismos asintomáticos principalmente”, indican inicialmente.

La directiva de la DC comunal Chile Chico, se refirió directamente a lo ocurrido con el caso positivo que estuvo en una reunión social. “En relación a lo anterior y en sintonía con la preocupación de todos y todas nuestros vecinos, respecto del actuar que hoy enloda a “funcionarios públicos” que tienen asiento en la Gobernación Provincia General Carrera y ya con plena identificación de un caso positivo de COVID-19 informado por la Autoridad Sanitaria regional; queremos manifestar nuestro profundo sentir y solidarizar con cada habitante de nuestra Ciudad del Sol, pues no es menos cierto que estas acciones dejan a la vista la escaza responsabilidad de estos “funcionarios públicos”, deja a la vista la liviandad con la que estas personas han tomado las medidas preventivas y más aún nos llama la atención que la autoridad provincial haga una declaración pública, liviana y prácticamente llamando a la comunidad a no desviar la atención del foco principal que es ayudar a la gente, al parecer nuestra autoridad provincial no ha comprendido aún la gravedad de la situación o quizás al igual que muchos de su sector vive en un universo paralelo en donde los intereses electorales están por sobre la realidad y necesidad inmediata de cada vecino y vecina”.

En el comunicado el Partido Demócrata Cristiano, agrega que, “si bien es cierto, cada ciudadano tiene derecho a la vida privada y familiar, bajo los tiempos de temor constante en la población, por eventual contagio de coronavirus, sumado a las barreras y cordón sanitario establecidas por el propio gobierno a través de la autoridad sanitaria, nos parece inconcebible qué, quienes ostentan cargos y condición de “funcionario (a) público (a)” no respeten dichas normas que protegen a la familia en su conjunto, muchos de ellos ligados a la atención con personas y reconocidos por la comunidad”.

La DC en Chile Chico, afirma que es súper importante que la ciudadanía se proteja y privilegie el autocuidado, “también es cierto que estamos en un proceso de desconfinamiento gradual, que claramente, a nadie le hace sentido, pero son las medidas que nos imponen desde el gobierno central, alejándose claramente de las realidades territoriales de nuestra región, aún así el llamado al autocuidado es constante y no ha cesado de escucharse a pesar del desconfinamiento; y ante todo eso, la gran mayoría de los vecinos y vecinas se ha limitado a realizar reuniones familiares importantes, fechas de celebraciones familiares y más aún las familias han postergado la comunicación entre sí, todo esto con el fin de cuidar al otro, ya que se entiende que algo que nos caracteriza como seres humanos es ponernos en el lugar de otro, la empatía; es esta misma capacidad este mismo análisis tan básico que se les pide a los funcionarios involucrados tengan, no solo con su familia, sino también con sus vecinos, así también enfatizar que el autocuidado y el llamado es a todos por igual de continuar resguardando nuestra seguridad”.

La Democracia Cristiana comunal Chile Chico, hizo un llamado a las autoridades pertinentes, a tomar acciones concretas en contra de quienes infringen las normativas sanitarias vigentes, “desde nuestro Partido hacemos un llamado a las autoridades provinciales y regionales a tomar acciones concretas y dando muestras ejemplificadoras para con los funcionarios involucrados, puesto que estas dos personas que vienen desde Viña del Mar, fueron totalmente dueños de sus acciones y en un acto irresponsable y egoísta fueron al hogar de uno de los funcionarios involucrados, en donde él y los demás asistentes apelan el desconocimiento del proceso de cuarenta en el que se encontraban; nos disculparán, pero nuestro pueblo desafortunadamente para ustedes, es pequeño, y sabemos quiénes son amigos y quienes no, por lo que si los funcionarios apelan a que “no sabían que estaban en cuarentena”; nos disculparan, pero si profeso ser amigo de alguien, lo mínimo inclusive después de un gran viaje, es saber cómo llegaron y cuantos días llevan en su proceso de cuarentena, que según los dichos de la autoridad sanitaria, no es preventiva; es obligatoria. Con lo anterior, el miedo e incertidumbre en la comunidad chilechiquence es evidente, mucha incertidumbre, muchas dudas y cuestionamientos ante los resguardos de los servicios públicos que llevan a cabo la seguridad y control de nuestra salud, y por sobre todo, la aparición de un caso positivo de una persona no residente de nuestra ciudad”.

La DC, insiste en que las autoridades de Gobierno deben tomar las acciones más drásticas en contra de los funcionarios públicos que se vean involucrados en hechos de incumplimiento sanitario, “como Partido Demócrata Cristiano, queremos confiar en que el Gobierno tomará las acciones que correspondan para este caso, pues, no puede ser que a los vecinos se le aplique todo el peso de la ley y que a los funcionarios públicos de este servicio público los pasen por alto, queremos confiar con que tomarán acciones que realmente sean acorde a los cargos que ostentan, considerando sus responsabilidades y ante todo, el cuidado hacia nuestra salud y la de nuestros vecinos y vecinas. Esperando que estos funcionarios desarrollen el sentido de la conciencia y que las autoridades pertinentes tomen remediales ejemplares en virtud del compromiso con su comunidad”.