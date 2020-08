Muy feliz se mostró la consejera regional de la provincia de Coyhaique, Marcia Raphael Mora, luego que fuera aprobada la Ley Nacional del Cáncer, destacando que este proyecto viene a generar un marco normativo que permitirá enfrentar uno de los mayores problemas de salud que enfrenta el país y viene a hacer justicia por todos quienes han padecido este mal.

Coyhaique.- Cabe destacar que, el cáncer constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Es así que la International Agency for Research on Cancer (IARC) estimó que una de cada 6 muertes en el mundo durante el 2018, era consecuencia de un cáncer. Situación que en el caso de la región, registra ser la principal causa de muerte en los ayseninos durante el año 2019.

Al respecto se refirió la consejera Raphael. “Quiero compartir con ustedes mi felicidad frente a esta gran noticia que es la aprobación de la Ley del Cáncer. Cuando a uno le informan que tiene cáncer, sin duda, que es muy fuerte y se nos viene un terremoto encima ya sea por los miedos que tenemos, por el desarraigo que vamos a tener con nuestra familia porque tenemos que salir fuera de la región para seguir un tratamiento y si le sumamos a esto todo lo que se nos viene por delante en términos económicos. Por eso esta ley, sin duda, va a ser un gran alivio para aquellos que sufren esta enfermedad pero también debemos reconocer que el cáncer no hace diferencias económicas”.

“Quienes hemos padecido esta enfermedad nos hemos sentido con mucho miedo, con tristeza y nadie, independiente de la situación económica que tenga, puede decir que está tranquilo frente a esta enfermedad. Por eso, es importante la actitud que tengamos, por eso es importante ver cómo vamos a enfrentarlo y de eso va a depender que salgamos victorioso. Siempre lo he señalado y nos deja también una enseñanza de cómo poder disfrutar de las cosas simples de la vida, de la familia, de los amigos, de la naturaleza en fin” señaló la consejera regional.

La consejera recalcó la importancia de tomar conciencia entorno al autocuidado para evitar exponerse a esta enfermedad. “La nueva ley del cáncer hace justicia con aquellos que sufren hoy día la enfermedad y con todos los que van a sufrirla más adelante. Por lo mismo, hago un llamado a cuidarse. Lo digo desde mi experiencia y por eso hablo del cáncer de mama. Quiero contarles que desde que comenzó la pandemia, los exámenes de mamografía han bajado en un 35 % y a todas las mujeres quiero llegar a hacerles un llamado. La detección precoz del cáncer de mama es fundamental, si ha bajado un 35 %, no permitamos que esto siga bajando. Por eso, hago un llamado a hacerse el examen, hacerse la mamografía, porque de ello a depender también el éxito de nuestro diagnóstico”.

Esta Ley contempla:

La creación de un Fondo de Financiamiento destinado a financiar la prevención diagnóstico y asegurar el tratamiento del cáncer en forma integral a las personas que sufren esta enfermedad, con un enfoque de atención integral a los pacientes y sus familias.

Se crea la Red Oncológica para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes y así asegurar el oportuno diagnóstico y tratamiento a la patología relacionada con el cáncer.

Asegura la protección de los empleos de los trabajadores que la padezcan.

Se establecen planes de formación de especialistas, fomento a la investigación y acompañamiento y capacitación para las familias.

De este modo no sólo se busca prevenir, sino que también evitar una catástrofe financiera y la consecuencia que ello trae.

Para ello, se considera la creación de un Fondo Nacional del Cáncer y una Comisión Nacional para poder asesorar al Ministerio de Salud en la creación de políticas y planes.