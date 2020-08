Dentro de este mes, se invita a la comunidad a ser partícipe de desafíos diarios para que cuiden su salud a través de estilos y una alimentación saludable, que pueden mostrar y reforzar a través de un concurso por redes sociales.

Aysen.- Este año 2020, en contexto de la pandemia COVID-19, es de particular importancia reforzar las medidas de promoción y prevención en salud, fomentando hábitos de vida saludable y controles de salud cardiovascular entre otras medidas. A nivel internacional se ha reportado un exceso de muertes no COVID asociadas a Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión Arterial(HTA), Diabetes Mellitus(DM), entre otros; y una disminución en los servicios de urgencia por enfermedad cardiovascular tiempo dependientes como lo son el Infarto, el Ataque Cerebrovascular. Cabe recordar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país y constituye la segunda causa de fallecimientos en la región de Aysén, seguida de la mortalidad por cáncer.

Es así como durante este mes, el Ministerio de Salud se encuentra impulsando el Mes del Corazón, cuyo propósito fundamental es reiterar la importancia de mantener estilos de vida saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares (ECV) que afecten la salud de la población, con el lema “NO DESCUIDES TU CORAZÓN”

Tal como lo manifestó la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien reiteró la importancia de una vida sana y una alimentación saludable. “Hoy, nos encontramos viviendo una situación de pandemia por el COVID-19, pese a ello tampoco podemos olvidarnos de otros aspectos como lo relevante que resulta mantener estilos de vida saludable, tales como, mantener una alimentación sana, mantener un peso saludable, practicar actividad física y ejercicio físico adaptada en tiempos de pandemia, no fumar y evitar el consumo de alcohol”

De esta forma, una de las acciones que busca generar conciencia respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, es a través de una invitación a la comunidad para que se sume a desafíos diarios para el cuidado de su salud, los cuales son promocionados diariamente por las redes sociales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Así lo manifestó la Encargada Programa de Salud Cardiovascular, Carmen Cuyul Soto. “A contar de este 10 de agosto, estamos invitando a la ciudadanía para que sea parte del Concurso Desafío Mes del Corazón, que consiste en subir una fotografía o video a sus redes sociales mencionando el hashtag #CuidoMiCorazonEnPandemiAysen y etiquetando a la Seremi de Salud Aysén; registros entre los cuales al final del mes se darán a conocer las mejores fotos y videos de esta actividad, recibiendo algunos premios sorpresa por su participación en familia y promoción de estilos de vida saludable. Así es que al igual que años anteriores, esperamos contar con una activa participación de la comunidad”.

Así mismo, se hace un llamado a agendar los controles de salud correspondientes (ya sea por diabetes, hipertensión u otro relacionado con la salud cardiovascular), mantener sus tratamientos, y a consultar precozmente a los servicios de urgencia frente a Síntomas de sospecha de Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y Ataque Cerebrovascular (ACV), los cuales también serán ampliamente difundidos por el sector salud durante Agosto, Mes del Corazón.