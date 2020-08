También estuvo en el Municipio una funcionaria de AFP Provida, atendiendo a sus afiliados y afiliadas.

Chile Chico.- Una vez que se promulgó la ley que permite el retiro del 10% de los fondos cotizados por los trabajadores en las AFP, el Alcalde Ricardo Ibarra, dispuso la instalación de oficinas y funcionarios de la Municipalidad de Chile Chico para colaborar en este trámite con los vecinos y vecinas de la comuna.

Fueron cientos las personas que lograron realizar esta diligencia mediante las plataformas instaladas por el asentamiento local. Por ello, la autoridad comunal, puso en valor la disposición de los trabajadores municipales quienes colaboraron con la ciudadanía.

“Muy contento con el resultado de esta apertura a tramites que no tienen que ver precisamente con la función de la municipalidad, pero yo creo en un municipio integrado, en un municipio que abre una plataforma y lo que hicimos durante todo este tiempo para la recuperación del 10% de los fondos de AFP para los trabajadores y trabajadoras, fue una muestra de decir que estamos con la comunidad, que la gente no tuvo que ir a Coyhaique. Sabíamos que se hizo bastante complejo y no toda la gente tiene las herramientas para acceder a la tecnología que hoy pareciera que fuera muy fácil, pero no es tan así. Por ello, tuvimos una enorme cantidad de casos y la voluntad de los colegas, hablan por sí solos del espíritu, del compromiso que tiene cada uno de los funcionarios con los distintos desafíos que tomamos día a día”.

Lorena Soza es la encargada de la oficina de organizaciones comunitarias del Municipio de Chile Chico y en esta oportunidad colaboró en el tramite vinculado al retiro del 10% de las AFP, comentó que en primera instancia serias más de 700 las personas que lograron ingresar su solicitud a través de las plataformas virtuales con el apoyo de las puntos dispuestos por la casa edilicia.

“Podríamos hablar de más de 700 personas que ya han podido hacer su trámite y la verdad es que yo creo que ha sido un tremendo apoyo, un acierto de parte del Alcalde haber destinado funcionarios y oficinas para poder ayudar a los vecinos. Sabemos que primero este es un tema de tecnología, incluso de implementación, a veces se tiene la tecnología pero no se sabe usar, así es que, hay una serie de factores que influyen para que las personas requieran de un apoyo de su municipio, que en este caso se notó que era necesario”.

En las delegaciones municipales de Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal también se ha brindado colaboración a quienes requerían efectuar el trámite para el retiro del 10% de sus fondos previsionales. Instancias que siguen disponibles para la comunidad, ya que, hay personas que aún no realizan esta diligencia.

Finalmente, el Alcalde Ricardo Ibarra, destacó el trabajo desarrollado por todo el equipo municipal y también de una funcionaria de la AFP Provida, quien estuvo atendiendo a los afiliados y afiliadas a esta aseguradora de fondos de pensiones.