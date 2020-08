Tal como se había anunciado, este jueves se publicó en el Diario Oficial el documento que aprueba la selección correspondiente al mes de junio del Llamado Regular 2020 para postular al Subsidio de Arriendo, listado donde se registran 42 familias favorecidas en diferentes ciudades de la región.

Según detalló el Seremi de esa cartera, Diego Silva, para este cierre parcial en la región se contabilizaron 61 postulaciones, de las cuales 42 resultaron favorecidas con el subsidio, lo que a juicio de la autoridad es una positiva noticia, ya que en general este apoyo del Ministerio de Vivienda llega a familias vulnerables y de sectores medios, como allegadas y arrendatarias. “Sabemos que en toda la región hay casos que requieren mejorar con urgencia sus condiciones de vida, sobre todo en medio de esta emergencia sanitaria por Covid-19 que sigue afectando con fuerza la realidad económica de muchos compatriotas. En esta ocasión se trata de subsidios que implican una inversión del Estado que bordea los 200 millones de pesos, recursos que tienen como finalidad permitir que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir en un lugar más cómodo y seguro hasta que estén mejor o hasta que puedan acceder a una vivienda definitiva”, manifestó.

Tal como se hizo en el primer cierre de este llamado, recordó Diego Silva, que si hay familias que no resultaron seleccionadas en esta ocasión, no deben desmotivarse, ya que podrían conseguirlo para el próximo cierre (selección del mes de agosto), ya que el proceso de postulación al llamado regular del subsidio de arriendo sigue abierto y se extiende hasta el 19 octubre. “De tal forma que quienes hicieron el trámite y en este nuevo corte no resultaron favorecidos, la buena noticia es que seguirán postulando automáticamente y con más posibilidades, ya que tienen un mejor puntaje por antigüedad”, indicó.

Finalmente el Seremi extendió la invitación a revisar los resultados en la página web del Ministerio de Vivienda (www.minvu.cl) donde podrán obtener además toda la información que requieran respecto de este subsidio que busca seguir apoyando a nuestras familias vulnerables y de sectores emergentes y medios en toda la región.