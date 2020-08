Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el acuerdo logrado para la creación de un bono para conductores y dueños de taxis, colectivos, buses y transporte escolar, necesidad que había sido expuesta hace algunos días por el parlamentario, asegurando que “estamos cumpliendo con un gremio que no había podido acceder a ninguna ayuda del Estado”.

Aysen.- Según el legislador, “se trata de un bono de 350 mil pesos para propietarios y conductores de taxis colectivos y básicos, de transporte escolar, de buses urbanos y rurales. Además, se logró un crédito blando de $961.500 para propietarios de taxis colectivos, básico y transporte escolar, el que será entregado en tres cuotas”.

“Las presiones que hicimos con el ejecutivo resultaron, porque cuando discutimos en el Congreso la creación del Bono clase media, nos dimos cuenta que había mucha gente del gremio del transporte que iba a quedar fuera de los beneficios. Esto se lo hicimos notar al ejecutivo y ahora es una realidad”, señaló.

Calisto agregó que “ellos tributan con renta presunta, entonces no pudieron optar al bono clase media, a pesar que sus ingresos reales si estaban en el rango para postular a este beneficio. Ahora podrán tener una ayuda concreta que no estará afecta a impuestos y no podrá ser objeto de retenciones administrativas y tampoco será embargable”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto indicó que “estamos contentos, porque en Aysén eran muchas las familias que habían visto afectados seriamente sus ingresos, porque la gente está haciendo menos uso del transporte público y el transporte escolar estaba parado desde que se suspendieron las clases”.