El parlamentario se reunió en esa localidad con el Superintendente de la institución, Ignacio Barrón.

Chile Chico.- Consciente de los graves problemas de infraestructura y equipamiento que tiene el cuartel de bomberos de Chile Chico, el diputado Miguel Ángel Calisto resaltó la importancia de ejecutar lo antes posible el proyecto para la construcción de un nuevo edificio, resaltando además el impacto positivo que tendría la ejecución de esta iniciativa en los índices laborales de la comuna.

En el marco del trabajo en terreno que realizó en Chile Chico, el diputado Calisto se reunió con el Superintendente de Bomberos de la comuna, Jaime Barron, con quien pudo conversar sobre la necesidad de comenzar lo antes posible con la construcción del nuevo cuartel.

Según el diputado, “estamos comprometidos y haciendo gestiones para lograr la ejecución del nuevo Cuartel de Bomberos. He estado en conversaciones con el Ministro de Hacienda, el Core, con la Intendenta y el Alcalde, para que ojalá de aquí a fin de año tengamos noticias de este proyecto”.

“Esta iniciativa no sólo es importante para bomberos, sino también para generar una fuente laboral y de reactivación económica en Chile Chico, una comuna que ya había sido golpeada por el cierre de la mina Cerro Bayo, y que ahora con la pandemia ha aumentado el impacto económico negativo en las familias”, señaló.

Calisto declaró que “en esto momentos, el cuartel actual no tiene las condiciones de infraestructura necesarias para albergar a bomberos. Hay problemas de climatización, de seguridad y de habitabilidad, por lo que es imperante construir un nuevo cuartel que le entregue a bomberos todo lo necesario para hacer bien su trabajo”.

Por su parte, Ignacio Barrón, Superintendente de Bomberos de Chile Chico, aseguró que “este proyecto ha tenido hartos problemas desde sus inicios. El año 2017 obtuvo el RS y la aprobación del Consejo Regional. Sin embargo, hubo problemas, errores estructurales, de planos y cálculos, por lo tanto todo se vino abajo”.

“Gracias a la unidad de arquitectura de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y la oficina Secplac de la Municipalidad, se pudo levantar un proyecto desde cero. El mes de mayo de este año, se obtuvo nuevamente el RS. Ahora estamos a la espera que se pueda volver a poner en carpeta y se le dé prioridad a este proyecto”, indicó.

“Aparte de la importancia para nosotros como bomberos, que debemos tener una casa acorde a nuestros tiempos para poder prestar una buena respuesta ante las emergencias, es un tema prioritario en lo laboral, entendiendo la situación económica de nuestro País, nuestra región y por sobre todo de Chile Chico.

Finalmente, Ignacio Barrón indicó que “desde hace años el diputado conoce muy bien el proyecto, porque él era Consejero Regional cuando se aprobó. Como diputado ha estado siempre pendiente, por eso hemos sostenido algunas reuniones y estamos muy agradecidos de su apoyo y la preocupación que él tiene. Está consciente de lo necesario de este proyecto, que pude ser pequeño a nivel regional, pero muy importante para nosotros como bomberos y también para la comunidad de Chile Chico”.