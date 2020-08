En medio de paisajes realmente únicos a nivel mundial, la Ilustre Municipalidad de Chile Chico mediante su dirección de obras junto a la Subdere, hicieron entrega de terreno a la empresa regional “Cerro Cordón”, entidad que estará a cargo de ejecutar el proyecto de “saneamiento sanitario rural”. Esta iniciativa permitirá construir 15 casetas sanitarias en lugares como, El Furioso, Laguna la Manga, Las Horquetas, San Martin y una parte del sector Los Maquis.

Chile Chico.- El Alcalde Ricardo Ibarra, puso en valor la iniciativa que junto con dar una solución a 15 grupos familiares, evidencia también el abandono que por muchos años ha tenido el Estado con la gente del mundo rural.

“Lo más gratificante de esto es, escuchar el agradecimiento, la felicidad, lo que ha significado después de tantos años de olvido de que por fin lleguen este tipo de soluciones a sus casas. Hay que considerar que cuando uno tiene el baño, tiene la luz, el agua al alcance de la mano, no se da cuenta lo que significa para una persona no tenerlo. En las palabras de cada uno de los beneficiarios, uno puede percibir el abandono histórico que ha tenido el Estado por los sectores más necesitados, entonces, se tiene que pasar del discurso político a la realidad. Hoy día empezamos a vivir una nueva realidad, que va a significar que las familias que están favorecidas en esta primera etapa en el proyecto, van a tener un baño en su casa, van a tener condiciones dignas, que todas las personas nos merecemos. Muy contento, agradecer a todos quienes hicieron posible esto a Subdere, a mis compañeros trabajadores de la dirección de obras, de Secplac”.

Por su parte, Sebastián Ponce, encargado regional de Subdere, destacó el beneficio que llega a las familias del área rural de la comuna de Chile Chico, resultado de un trabajo mancomunado con el Municipio y el apoyo del Gobierno Regional. “Felices, escuchábamos el comentario, las impresiones de los vecinos, todos muy contentos, un sueño para ellos. Nosotros orgullosos también de poder ayudarlos a poder concretar esta iniciativa, ya que son muchos años de espera y son condiciones básicas en las que nosotros estamos trabajando para poder superarlas. En conjunto al Municipio hemos logrado financiar este proyecto a través de nuestra Subsecretaria, agradecer a nuestro Subsecretario Juan Masferrer, agradecer a la Intendenta, quien junto al Consejo Regional aprueban y financian este tipo de proyectos”.

Sonia Saigg, del sector laguna la Manga, es una de las personas que junto a su familia contara con una solución sanitaria en los próximos meses, algo con lo que vienen esperando muchos años. “Es un orgullo tener una caseta, porque hace años que la estábamos pidiendo y ahora si la vamos a tener. En realidad nos cambiaria mucho la vida, porque estamos como antiguamente se vivía y ahora vamos a tener una caseta. Este proyecto está bueno para toda la gente, porque todos los seres humanos necesitamos vivir más cómodamente”.

En las cercanías de Puerto Guadal vive don Gabriel Márquez y su familia, quienes requerían una solución sanitaria como la que durante estos días se comienza a construir, por ello, manifestó que, “yo creo que es una iniciativa muy buena, porque ha habido distintos alcaldes y creo que el sector rural no había sido tomado en cuenta con esto. Para las personas que estamos en los lugares más apartados, es más difícil construir un baño y tener una situación un poco confortable para uno y su familia. Así es que, se valora la gestión de todas las personas que estuvieron involucradas en esta iniciativa”.

El proyecto formulado y levantado en la oficina municipal de Secplac, cuenta con el financiamiento Subdere por un monto que supera los 220 millones de pesos.