Sobre cuatro ejes se sustenta el plan de recuperación económica anunciado por el presidente Sebastián Piñera. En la región de Aysén el plan Paso a Paso se traduce en la priorización de potentes proyectos con sentido social y atingencia, buscando la generación de trabajos que impulsen nuevamente la economía.

Aysen.- “El Presidente Piñera ha impulsado un potente plan para la recuperación de la economía de nuestro país y la región de Aysén no ha quedado exenta. De esta manera, desde el ejecutivo regional, encabezado por nuestra intendente, se ha hecho llegar a nivel central las necesidades más urgentes que nuestros aiseninos han identificado, y desde la capital nos han respondido de buena manera, generando medidas necesarias acorde a la realidad de Aysén”. Señaló la Vocera de Gobierno Tatiana Fontecha.

De esta manera el plan busca tener un fuerte impacto enfocado en la inversión, la generación de empleo, el apoyo a las Pymes y la simplificación de los permisos; teniendo como principales actores carteras como el Mop, Agricultura, Vivienda, Deportes, Transportes y la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

“El objetivo de este plan es reactivar la economía, recuperar los 1,8 millones de empleos perdidos a nivel nacional y poner en marcha al país para salir de la crisis generada por la pandemia; adicionalmente, este plan también contiene una serie de medidas impulsadas con anterioridad al covid-19, las que serán potenciadas o agilizadas dentro de los distintos ministerios y gobiernos regionales”

Inversión como motor y generador de empleo

Desde la Cartera del MOP se busca invertir a nivel país más de USD $9.360 MM entre proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de caminos; obras hidráulicas; sistemas de agua potable rural; edificación pública, etc. A nivel regional esto se traduce en más de 186 mil millones invertidos en un periodo de tres años comenzando este 2020 y terminando el 2022.

“Estamos convencidos que una inversión pública potente como la desarrollada en el MOP logrará echar andar la rueda económica en nuestra región, generando empleo con mano de obra local, y de servicios de consumo” Señala Fontecha Bórquez, y agregó que “En lo que resta del año, el MOP generará más de 613 empleos, y mientras dure este plan habrá logrado desarrollar más de 5 mil nuevos puestos de trabajo”.

Dentro de las carteras que también destacan se encuentra el Minvu, donde en la región de Aysén se proyecta una inversión de 70 mil millones de pesos, entre lo que resta del 2020 y el 2021, generando más de 2000 empleos mensuales, acortando las brechas de habitabilidad y mejorando la calidad de vida desde los barrios.

A nivel país también se llevaran a cabo importantes proyectos de infraestructura deportiva, destacando en nuestra región la “Construcción del Polideportivo Centro Elige Vivir Sano Aysén”.

“En la región tenemos relevantes obras que se priorizaron, y que pusimos pie a fondo para acelerar su ejecución. Como Gobierno, el Presidente Piñera nos ha mandatado a avanzar frente a la crisis impuesta por el coronavirus; esto no es un llamado al relajo ni mucho menos a pensar que tenemos la batalla ganada, porque tal como hemos reiterado, la reapertura del comercio, la gastronomía, etc. Son medidas tomadas con plena conciencia y que pueden ser restringidas en virtud de las necesidades. Hoy es trabajo de todos cuidarnos y es por eso que el llamado es a mantener y resguardar las normas sanitarias y no exponerse más de la cuenta”. Finalizó la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno.