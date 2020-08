Tras la aprobación del Alcalde Ricardo Ibarra y los Concejales, se desarrollan una serie de obras de mantención y mejoramiento de espacios públicos en el interior de la comuna. Iniciativas creadas en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Chile Chico y que permiten en la actualidad brindan una fuente de trabajo a varios vecinos y vecinas de la cuenta del Lago General Carrera.

Chile Chico.- Uno de los proyectos que se está desarrollando, particularmente en Puerto Bertrand es, la mantención y mejoramiento del cerco rústico en la costanera de esta turística localidad. Sobre ello, el capaz y poblador del lugar, Erkin Zanzana, comentó.

“Soy nacido y criado acá en Puerto Bertrand, entonces, me dieron la posibilidad de realizar este proyecto, como también hemos hechos otras iniciativas municipales acá. Me dieron la posibilidad de hacerme cargo de esta obra, de hermosear un poco más la localidad, en este caso la costanera que estamos arreglando. En este proyecto se está realizando el recambio por madera en buen estado, es justamente un cerco rustico, luego se finaliza con imprégnate y barnizado”.

Zanzana, destacó lo importante de trabajar con mano de obra local, una preocupación constante de la actual administración municipal.

“Ha funcionado súper bien el trabajo, aun cuando es una cuadrilla chica, pero son bien empeñosos todos los muchachos y muchachas. Justamente la constatación de mano de obra local es lo que uno espera siempre del municipio, entonces, la autoridad comunal hace mucho tiempo que no nos ha dejado botados, ha estado dando trabajo periódicamente. Esto mantiene una buena imagen del Alcalde y de su equipo en este caso”.

El proyecto de reparación y mantención de espacios públicos en Puerto Bertrand, consideró la contratación de 4 jornales y 1 capataz, con un monto de 9 millones de pesos y la duración de 3 meses. Esto con la finalidad de entregar una fuente trabajo a vecinos y vecinas locales, durante los meses de invierno.