Coyhaique.- PC, PFRVS, Progresistas e Izquierda Libertaria, consideran que el Gobierno no se ha tomado en serio el proceso democrático obtenido en las calles del país, luego de la revuelta popular de octubre de 2019.

El Comando Chile Digno, compuesto por los partidos comunistas, progresistas, Izquierda Libertaria y Federación Regionalista Verde Social, entregaron este jueves una carta a la Intendenta, Geoconda Navarrete, para que la autoridad adopte medidas sanitarias que aseguren una buena participación de los chilenos y chilenas en el plebiscito del 25 de octubre, “ya que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar y generar las condiciones para que esta actividad se desarrolle normalmente”, precisan

La preocupación del Comando Chile Digno se expresa en la ausencia de “normas claras para que las diversas fuerzas políticas y movimientos sociales puedan expresar y dar a conocer masivamente sus posiciones”.

Samuel Navarro, secretario político del Partido Comunista, indicó que “solicitamos a la Intendencia que se asegure un plebiscito que cuente con medidas adecuadas para poder desarrollarlo y se deben declara actividades esenciales salir a votar, pero también hacer campaña, porque es necesario un plebiscito informado, seguro y con amplia participación ciudadana y es de esperar que el Gobierno y el Servel aseguren las condiciones que nos permitan cambiar esta constitución de una vez y para siempre”.

De este modo esperan que las actividades de campaña sean declaradas “actividades esenciales”, lo que significa que deberían estar exceptuadas de la paralización y “sean consideradas un funcionamiento necesario o indispensable, resguardando siempre la seguridad y salud de los participantes, así como la adecuada provisión de los bienes y servicios a la ciudadanía”, advierten.

“Pedirle al Gobierno que cumpla y sea parte del proceso democrático y necesitamos se den las condiciones, no queremos que hagan trampa, que busquen la forma que vaya poca gente a votar y que la gente no se informe, por eso exigimos que el Gobierno se haga responsable y que diga cuáles serán las medidas para asegurar la máxima participación posible en el plebiscito”, agregó Orlando Orellana, presidente del partido FRVS.

Mientras desde Izquierda Libertaria, Benjamín Infante, manifestó que se trata de una interpelación a la Autoridad. “Esta carta es una requerimiento al Ejecutivo para asegurar que el plebiscito se haga y se lleve a cabo en las mejores condiciones de seguridad sanitarias posible. Hasta ahora la derecha y el Ejecutivo han relativizado y ponen en duda la realización de este acto. Nosotros sabemos que se ganó en las calles y por lo tanto su realización es fundamental para que nuestra democracia deje de ser tutelada y comience a ser cada vez más participativa y vinculante”.

Entretanto, Cristian Wohllk del Partido Progresista, apuntó a la falta de organización del Gobierno, que no se ha tomado en serio este proceso y que lo ha mantenido en un segundo plano. “Creemos que es de vital importancia que se adopten todas las medidas para difusión, organización y medidas sanitarias. Debemos recordar que esta jornada tiene un carácter democrático, por lo tanto el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para que esta actividad se desarrolle normalmente”, remató.