A casi tres meses de iniciado el trabajo de la Red de Psicólogas y Psicólogos Voluntarias/os de la Región de Aysén múltiples son las prestaciones y los profesionales de la Salud Mental que se han sumado a este grupo que actualmente cuenta con 38 voluntarias/os que brindan apoyo a personas de localidades tan diversas como Puerto Aguirre, Balmaceda, Puerto Aysén, Lago Verde, Villa Mañihuales y la capital regional Coyhaique, lugar donde se concentran, tanto en lo urbano como rural, la mayor cantidad de solicitudes de acompañamiento psicológico en tiempos de pandemia.

Aysen.- Por medio de redes sociales y derivaciones desde Programas como “Quiero Mi Barrio” de Puerto Aysén este grupo de profesionales voluntarios continúa realizando sus intervenciones que, de acuerdo con sus cifras, han permitido proveer de más de 180 horas de apoyo psicológico, la realización de Talleres para jóvenes y la creación de material audiovisual reflexivo y educativo que superan las 3 mil visualizaciones, en estos escasos meses de funcionamiento.

Para la Psicóloga Luisa Velásquez Solís voluntaria de la Reb “esta experiencia ha sido muy gratificante y provechosa como profesional, ya que me ha permitido abordar diversas temáticas de la Psicología, trabajando especialmente con mujeres de la región que en su mayoría presentan cuadros relacionados con angustia y ansiedad y, eso me ha permitido contribuir con un pequeño grano de arena en sus vidas, pudiendo entregarles herramientas para que hagan frente a estas situaciones e incluso situaciones de la vida diaria”

Preferentemente de género femenino (79 % de atenciones han sido a mujeres) y jóvenes adultas/os (más del 50% están en el rango etario de 20 a 40 años), los motivos de consulta más frecuentes dicen relación con estados ansiosos y trastornos del ánimo derivados de la pandemia por Covid _19, pero también vinculados a otros temas que se agudizan en situaciones de estrés como las vividas durante estos últimos meses a nivel mundial.

“Como Red hemos visto que las personas que han o están siendo atendidas actualmente son aquellas que por diversas razones no han logrado acceder a la red de atención de salud mental pública y desde este espacio, que no busca cuestionar, sino todo lo contrario, complementar y apoyar a los profesionales de la salud pública que se han visto muy demandados, visualizamos estas atenciones como muy importantes, ya que tal vez estas personas no habrían accedido a apoyo psicológico oportunamente de otra manera” Complementa la Psicóloga Carolina Troncoso Álvarez respecto. Fortaleciendo con esto el llamado a que las personas se atrevan a pedir ayuda en este espacio que es abierto a todos, gratuito, flexible y confidencial.

Finalmente um llamado a sumarse a esta organización a través del correo psicologosaysen@gmail.com es la que hace esta agrupación a diversos profesionales, incluso de otras áreas, como el caso de voluntarias/os que desde el diseño gráfico, Trabajo Social y el Derecho se han sumado y prestado apoyo a personas que requieren de una intervención multidisciplinaria, generando así una cadena de voluntades, de acuerdo a los propios registros de la Red, evidencia una necesidad importante de atención.