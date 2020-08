Los dirigentes de la reciente creada Asociación Gremial de Gastronómicos de la Patagonia “AGAPA”, se presentó ante el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra. Esto con la finalidad de establecer lazos de trabajo en conjunto e ir creando instancias de apoyo en materias como la formulación de proyectos, capacitaciones y actividades entre ambas entidades.

Chile Chico.- La autoridad comunal, felicitó la creación de este nuevo referente y destacó el enorme aporte de los dirigentes, al llevar adelante una organización con amplio territorio.

“Felicitar a los dirigentes y Genoveva por su entusiasmo al dirigir una agrupación tan importante y tan grande en un tiempo difícil, porque los mismos protagonistas de esta organización son los dueños de los locales, tienen que cocinar, estar a cargo de sus negocios y aparte se dan un tiempo para representar a sus compañeros de trabajo, a sus colegas. Tienen todo el apoyo del Municipio, vamos a ver como los podemos ayudar en este momento tan difícil, también ver como la oferta del Estado a través de sus diferentes programas se hacen realidad en nuestra comuna y en ese contexto poder disponer de los profesionales que tiene el Municipio para apoyar la formulación de proyectos, obtener recursos, ya que es ahora, cuando necesitamos el apoyo de todos”.

La presidenta de Agapa, Genoveva Viegas, dijo que en esta primera reunión no solo plantearon la posibilidad de algún apoyo desde la Municipalidad, sino que también con la idea de realizar un trabajo mancomunado. “Primero que todo esta reunión fue para presentarnos con AG de Gastronómicos de la Patagonia Agapa, así es que, estamos contentos porque de esta manera podemos crear una alianza, no solo para solicitar algunas peticiones que tengamos sino que también para crear una alianza. La idea es que, nosotros como gastronómicos y parte del turismo, ya que somos una parte esencial del eslabón del turismo como es la alimentación, así es que, yo creo que es súper importante que estemos en contacto, en comunicación”.

Genoveva Viegas, añadió que, uno de los rubros que ha sido más afectado con la pandemia, es precisamente el gastronómico. Por ello, agradecen un primer aporte que les ha hecho la Municipalidad en artículos de protección personal.

“Yo creo que hemos sido el rubro más golpeado, ya que nosotros tuvimos que cerrar el día 18 de marzo y hasta ahora solo hemos tenido un colega que ha podido abrir, que ha sido Isaac junto a Constanza de Jeinimeni, quienes han sido los únicos que han podido hacer su reapertura, porque esto genera gastos, genera una inversión, que no estamos en situación de hacer en estos momentos, ya que, muchos nos hemos tenido que dedicar al Delivery. Así es que, es súper importante esta colaboración, ya que, es algo que se necesita día a día, mascarillas, guantes, por ello, súper agradecida de esta primera ayuda, como nos decía el Alcalde ya vendrán más y como estamos trabajando en conjunto es mucho más fácil focalizar las peticiones”.

18 son los socios con los que se ha conformado Asociación Gremial de Gastronómicos de la Patagonia “AGAPA”, con emprendedores y emprendedoras desde Rio Leones, Puerto Guadal, Fachinal, Bahía Jara y Chile Chico.