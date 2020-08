La medida fue tomada como una estrategia de acercamiento en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país.

Coyhaique.- Debido a la emergencia sanitaria, el Hospital Regional Coyhaique tuvo que restringir las visitas en sus servicios clínicos. Es por eso que el área de Hospital Amigo del establecimiento implementó una serie de estrategias piloto debido a la alta demanda de nuestros usuarios y familiares del servicio de Cirugía para el acercamiento de pacientes hospitalizados con sus familiares o personas significativas.

La puesta en marcha de esta estrategia en tiempos de pandemia por Covid-19 comenzó a principios de julio y fue puesta en contexto por Augusta Godoy, encargada del Sub departamento de Servicio Social, Hospital Amigo y Discapacidad del Hospital Regional Coyhaique, quien señaló que “Dentro de la estrategia de Hospital Amigo hay 10 medidas, una de ellas es la visita a los pacientes hospitalizados y otra es la entrega de información. Como una forma de poder subsanar esto, se han ido buscando estrategias dentro del hospital en conjunto con los servicios y en este caso surgió una necesidad latente en el Servicio de Cirugía, donde había mayor cantidad de pacientes hospitalizados con PCR negativa, para ver una forma de poder hacer este acercamiento con la familia que estaba en la casa con la angustia de no saber qué estaba pasando con su paciente o dónde había sido hospitalizado. Esta estrategia nace en ese contexto, no cortar esta cercanía con la familia”.

Por su parte, Deyanira Muñoz, asistente social de enlace del Departamento de Desarrollo Hospitalario del Hospital Regional Coyhaique también valoró esta estrategia de acompañamiento mediante visitas restringidas, como plan piloto en el Servicio de Cirugía “estas visitas, al igual que la información que se le entrega telefónicamente a los familiares, es hacia un solo familiar, directo o a quien designe el paciente. Se les entrega información acerca del estado de salud general, además de resolver las inquietudes o dudas que puedan tener los familiares”.

Mientras tanto, Carlos Barraza, terapeuta ocupacional de la Unidad de Geriatría, dependiente del Servicio de Medicina del Hospital Regional Coyhaique señala que están colaborando en esta estrategia de acompañamiento por video atenciones y llamados telefónicos abarcando los casos de personas mayores de 65 años “realizamos un protocolo para poder establecer criterios de inclusión y exclusión para mejorar la atención en este tiempo de pandemia en el que no tenemos visitas presenciales. Somos tres profesionales, asistente social, psicólogo y terapeuta ocupacional, que estamos viniendo diariamente para realizar la visita virtual, para hacer el enlace telefónico y si se requiere una video llamada. La experiencia ha sido favorable, las personas agradecen tener esta posibilidad de ver a su familiar, de poder entregar un enlace con la persona que está hospitalizada”.

Pamela Bahamondez, enfermera supervisora del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Coyhaique, por su parte aclaró por qué se comenzó en esta unidad de hospitalización “tuvimos que transformarnos en una unidad indiferenciada, en la que recibíamos todos los pacientes que no eran Covid positivo y eso nos llevó a ver esta necesidad, de los pacientes y las familias de obtener información en lo social y en lo clínico. Estas estrategias buscan resolver eso, un enlace, una comunicación fluida y permanente durante el tiempo en el que el paciente se mantiene hospitalizado”.

Sobre la implementación y la recepción que ha tenido la estrategia de enlace y acompañamiento de los pacientes del servicio con sus familiares expresó que “se han manifestado agradecidos de tener esta oportunidad. Estamos mejorando, todos los días esto va en desarrollo, es un plan piloto. Que puedan contar con un nexo en el equipo de salud, es también favorable para poder ir enterándose de la evolución de su paciente en el periodo que permanezca hospitalizado. Atendemos personas con necesidades de salud y también emocionales. Para nosotros es muy importante poder avanzar en estas estrategias para poder entregar una atención más humana, de calidad y que permita una rehabilitación y reincorporación oportuna y pronta de los pacientes en sus domicilios, en sus hogares”.

Otro de los servicios del Hospital Regional Coyhaique que está buscando este acompañamiento a los pacientes hospitalizados con sus familias es Medicina, Francisca Ampuero, su enfermera jefe (S) señaló que “como servicio estamos evaluando la estrategia de cómo ir entregando información de nuestros pacientes hospitalizados y generar el acompañamiento con sus familiares. Hoy somos un servicio que recibe pacientes con diagnóstico COVID-19 positivo y debemos ser extremadamente cuidadosos en la estrategia a implementar”

Finalmente, Pamela Bahamondez, expresó que “hacemos un llamado a la comunidad para que traten de flexibilizar, estamos con toda la intención de ir mejorando, ir colaborando, en que esto vaya siendo más fluido, pero necesitamos que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros pacientes, a nuestras familias y cuidemos a los funcionarios, a los equipos de salud que trabajamos en este Hospital. Esa es más que nada la finalidad de las restricciones y de tomar estas precauciones para que podamos salir todos sanos y bien de esta pandemia”.