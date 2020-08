Los egresados del curso de Panadería, Pastelería y Repostería son los primeros certificados a nivel regional en el marco de esta iniciativa, y en tiempos de pandemia.

Coyhaique.- De manera inédita y 100% online, se realizó la ceremonia de certificación de cuatro internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, quienes recibieron sus respectivos diplomas, tras concluir el curso de Panadería, Pastelería y Repostería en el marco del Proyecto +R.

La ceremonia se centró en dos espacios físicos, por una lado el CCP Coyhaique donde se encontraban tres de los egresados junto a personal de Gendarmería y la Dirección Regional del SENCE donde estaban presentes el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto junto a la directora Regional del Servicio Katherine Kingma y el cuarto beneficiario quién se encuentra en libertad, ambos escenarios fueron transmitidos a través de la plataforma zoom y contaron con la presencia de autoridades regionales, empresarios del comercio local, familiares de los egresados y funcionarios de distintos servicios públicos.

Uno de los certificados, Javier se refirió al significado de haber participado de esta iniciativa “lo principal de este proceso fue darme cuenta que yo podía hacer algo diferente con mi vida, y poder ocupar el tiempo en hacer cosas buenas, me di cuenta que tenía habilidad en el tema pastelería, aprendí harto y fui uno de los más destacados del curso, siempre lo di todo, y los profesores me ayudaron harto, yo espero que todas las cosas se me den para poder salir, tengo todo el apoyo de mi familia, y espero encontrar pronto un lugar donde trabajar, empezar a ganar experiencia, estudiar cocina internacional y poder cambiar toda esta vida que tengo estando preso”.

Cabe mencionar que el Proyecto +R, es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y DD.HH en alianza con Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y busca mediante la capacitación, la inserción laboral y el apoyo psico-social a personas que estuvieron privadas de libertad, en su retorno a la sociedad a través de un empleo otorgado por las mismas empresas que los formaron en su etapa previa.

El Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto se refirió a esta primera certificación del Proyecto +R a nivel regional indicando “crear una nueva oferta programática para generar reinserción en las personas privadas de libertad, con participación multisectorial e incluyendo al sector privado, fue un compromiso que se asumió en el Plan de Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, el cual ha sido posible cumplirlo gracias a la colaboración de muchos actores, que se han involucrado en la misión de reinserción social que tiene Gendarmería de Chile”.

Ahora, el Estado por sí solo no puede llevar cabo esta compleja tarea de reinsertar a las personas privadas de libertad, razón por la cual el Gobierno ha decidido formar una gran alianza por la reinserción, donde la empresa privada compromete cupos laborales, logrando en un corto plazo una colocación laboral.

En en este sentido el Presidente de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Gerardo Guzmán indicó que “nos encontramos muy contentos con este proyecto +R, el tema de responsabilidad conlleva un trabajo coordinado entre las autoridades, Gendarmería y el sector privado para poder llevar a cabo este proyecto, y es importante, ya que la sociedad necesita darle un espacio y una oportunidad a gente que ha caído lamentablemente en estas situaciones en su vida, esto les genera un pilar laboral e implica un mayor desarrollo y oportunidad fuera de la cárcel, nosotros recalcamos el compromiso de las autoridades de poder generar cambios en la sociedad, y agradecimientos directamente al sector privado y a las empresas participantes de este proyecto y a la posibilidad de darles una cabida en el sector, y dar una oportunidad de desarrollo personal a esta personas”.

Mientras que la Directora Regional del SENCE, Katherine Kingma señaló “estamos muy felices de poder dar término y cierre de este curso en modalidad online, un curso que iniciamos en octubre del año pasado y que lamentablemente no pudimos terminar por todo el tema de la pandemia, y lo retomamos hace un mes vía online, siendo un esfuerzo de todas las parte que participaron desde la OTEC, nosotros como Sence, Gendarmería y el Ministerio de Justicia trabajamos en pos de lograr esto, así que como SENCE regional estamos contentos, porque es el primer curso dentro de un centro penal que se puede reiniciar y terminar, así que muchas felicitaciones a todos los participantes”.

Finalmente, señalar que el curso de Panadería Pastelería y Repostería fue ejecutado por el Otec Gestcap Chile Ltda, contempló una fase lectiva que tuvo una duración de 320 horas, 37 de las cuales se realizaron en modalidad e-learning producto de la pandemia, un componente de Apoyo Socio – Laboral referente a la selección de los participantes considerando diagnóstico inicial, orientación, elaboración del proyecto ocupacional, gestión de empleo y seguimiento, el que realiza una dupla psico – social, finalizando con una fase de inserción laboral que considera la colocación de los participantes una vez aprobado el curso, y que cuenten con permiso para la salida controlada al medio libre, libertad condicional o cumplimiento efectivo de la pena.