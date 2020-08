En el encuentro, la organización planteó necesidad de avanzar en proyecto de renovación de maquinaria y un banco ganadero ovino, pero donde se hizo especial referencia fue al problema que enfrentan por la no venta de producción lanar.

Aysen.- Renovación de maquinaria, impulsar un banco ganadero ovino y los problemas que enfrentan al no poder vender la producción de lana, fueron los temas centrales de la reunión sostenida recientemente, y de manera virtual, por el Senador David Sandoval junto con dirigentes de la AG Río Baker.

Al respecto, el parlamentario insistió en la importancia de potenciar la actividad ganadera en la Provincia Capitán Prat, destacando lo positivo de la reunión. “Los dirigentes y campesinos de la AG Río Baker, han hecho un tremendo trabajo de cobertura de carácter regional como es la comercialización de lana. Y también están trabajando en cómo potenciar la actividad ganadera en una provincia donde se necesita con urgencia cambiar los estilos”, recalcó.

Sandoval se refirió especialmente a la iniciativa que la AG está impulsando en materia de construcción de un banco ovino, con el fin de mejorar la actividad en toda la zona. “Tienen algunos compromisos financieros con el agro. Lo que hay que llamar es a la urgencia de que esta situación sea atendida rápidamente. Creo que la potencialidad ganadera, del agro en general, durante muchos años ha requerido un cambio de gestión y espero que los esfuerzos que se están haciendo con este banco ganadero y con la declaración de zona de rezago la provincia, contribuyan a este objeto”, indicó.

Y esto, pues recordó que la inmensa mayoría de los productores en la provincia son pequeños y medianos ganaderos, muchos de los cuales viven con mucho sacrificio, por que potenciar sus actividades, sería un gran aporte para toda esa zona lo que, de paso, pudiera ser también un modelo para replicar en otros, como el sector Ceballos, en la comuna de Chile Chico, que también es productora lanar”, precisó.

Sobre esto último, Sandoval manifestó su preocupación por las 120 toneladas de lana acopiadas en bodegas de la escuela agrícola de Coyhaique, lo que a su juicio, “obliga a articular acciones de apoyo crediticio, económico y, fundamentalmente, de acompañamiento para el gran desafío de desarrollo de su sector”.

Preocupación por tema lanar

En la reunión participó también el Alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, quien junto con resaltar un proyecto sobre renovación de maquinaria que se está impulsando en conjunto con la AG, también expresó su inquietud por los problemas que se enfrentan ante la no venta de la producción lanar. “Con la pandemia, la producción de lana que tiene cada año la AG Río Baker, no la han podido vender, lo que afecta tremendamente los ingresos. En ese sentido, han planteado que el Estado se haga parte de esta situación bien delicada que vive el mundo rural de la comuna”, indicó.

En la misma línea, el gerente de la entidad, Cristian Fuentealba, consideró que uno de los sectores más invisibilizados, durante la pandemia, ha sido el mundo rural. “Por el conocimiento que tiene el senador Sandoval de la comuna y de los productores, quisimos contactarlo, conversar y poder generar redes y puentes en virtud de algunas problemáticas, como es la venta de lana, para ver posibilidades para productores que han entregado su producción y que por el cierre de mercado y los bajos precios no han podido vender”, señaló.

Finalmente, Luis Parada, coordinador de la AG Río Baker, recalcó que los pequeños productores “no la están pasando muy bien”, por este tema. “Dada esta pandemia a nivel nacional no hemos podido vender esta producción y se nos acerca la nueva producción, así que estamos viendo varios temas para enfrentar esto”, concluyó.