En los meses de pandemia se han registrado una serie de hechos, particularmente robos que han afectado a vecinos de distintas poblaciones de Chile Chico y algunos recintos comerciales. Lo llamativo de esta situación es que, varios de los casos han ocurrido en horario de toque de queda y donde pareciera que los dueños de lo ajeno, tuvieran libertad para actuar.

Chile Chico.- El dirigente vecinal, Juan Carlos Chiguay, manifestó que este es un tema que la comunidad le ha planteado, sobre todos quienes viven en el sector de la junta de vecinos Peumayen, del cual es presidente. Pero además, señaló que esto lo están abordando con la autoridad provincial y el Comisario de Carabineros.

“La idea es trabajar con ellos y pedir su colaboración, en ese sentido estamos agradecidos porque estamos abordando esta materia también con los vecinos, como podemos mejorar la seguridad en nuestro sector. Ha habido reclamos de los vecinos por ruidos molestos, por otro tipo de eventos que ha provocado molestia en el vecindario, algunos robos también y los vecinos están muy preocupados”.

En el caso de la vecina de la población Manantiales, Jessica Gallardo, fue más crítica al actuar de Carabineros, asegurando que al lado de su casa desvalijaron una vivienda. Además contó que como vecinos del sector se han reunido y son varios quienes han manifestado su molestia porque los funcionarios policiales no acuden a los llamados y esto sería algo que se repite en varias ocasiones.

“En realidad tenemos una molestia reiterada con Carabineros de Chile Chico, porque han ocurrido varios robos. De hecho la casa que colinda a la mía en el pasaje Los Ríos, la desmantelaron, le sacaron refrigerador, cocina a gas, cocina a leña y todo. Hicimos una reunión, en la cual nos juntamos varios vecinos y por lo menos a cinco llamados no han llegado los Carabineros. Yo sé que estamos en pandemia, pero este pueblo es súper chico, no creo vayan a tener tantos procedimientos como para que no puedan ir a los llamados”.

Jessica Gallardo, añadió que, esperan que esta situación cambie y que Carabineros, “por favor haga su trabajo, porque así como cada uno de nosotros cuando tiene un trabajo tiene que cumplir con su labor, yo creo que en este momento Carabineros no está haciendo la pega. De igual forma, llamar a quienes son víctimas de un delito a realizar las denuncias”.

Versión de Carabineros

Consultado el Comisaria de Chile Chico, Mayor Gabriel Riquelme, por esta situación que está generando molestia en vecinos y vecinas de “la ciudad del sol”, la autoridad policial, indicó.

“Tenemos algunas inquietudes que nos han hecho llegar personas de la comunidad, ya sea, vía telefónica, por redes sociales y estamos estudiando la factibilidad de mejorar algunos procesos que nos están llegando a la Comisaria, sobre todo el tema de la bajada de la información. Estamos viendo también la posibilidad de instalar un teléfono celular en el furgón de Carabineros, para que se pueda mejorar el tema de conectividad, señal y que tenga contacto directo con la gente. No le vamos a dar a todas las personas el número, sino que, vamos a tener ahí un foco para que algunas personas nos puedan dirigir parte de la información”.

El jefe policial, dijo también que, siempre recibirán las inquietudes y los problemas de la gente, para buscar solucionarlos, ya que son una institución que trabaja durante las 24 horas y los 7 días de la semana, afirmó el Mayor Gabriel Riquelme.