La parlamentaria presentó un proyecto de acuerdo junto a un grupo de senadores de oposición con la idea de pedirle al Ejecutivo que disponga de todas las medidas necesarias para contar con movilización gratuita para el 25 de octubre.

Aysen.- “El plebiscito del 25 de octubre es fundamental para el futuro del país”, con estas palabras la senadora por Aysén, Ximena Órdenes, explica la solicitud hecha por un grupo de parlamentarios al Presidente Piñera y es que la parlamentaria mira con recelo la inmovilidad del Gobierno a menos de dos meses del plebiscito.

“Estamos a dos meses del plebiscito y el Ejecutivo se está lavando las manos frente a una serie de acciones que hay que realizar para asegurar que todos los chilenos tengan su derecho a voto”, indicó la senadora.

En este sentido, la senadora subrayó “existen encuestas que apuntan que cerca del 78% del padrón votará en el plebiscito, lo que sería una votación histórica desde el regreso a la democracia, pero en la vereda opuesta vemos al Gobierno en una completa inacción frente al interés de la ciudadanía por participar”.

Asimismo, la senadora Órdenes recordó que en otras elecciones y hechos trascendentes para el país se ha dispuesto de transporte gratuito. “Lo que estamos pidiendo no es ninguna locura, en elecciones anteriores el gobierno de turno ha dispuesto de transporte gratuito para que lo votantes puedan ejercer su derecho a voto, porque estamos hablando de un derecho fundamental”.

Finalmente, la parlamentaria por Aysén indicó que “desde la oposición estamos mirando con preocupación el actuar del Gobierno con miras al 25 de octubre, porque hasta el momento no han hecho referencia a cómo van asegurar el derecho a votos de los chilenos. No estamos hablando de una elección para elegir una autoridad, sino de decidir si cambiamos o no nuestra Constitución”, puntualizó.