Una fructífera visita a la comuna de Lago Verde y Cisnes desarrolló esta semana la Vocera de Gobierno, Tatiana Fontecha. El despliegue territorial tenía como objetivo desarrollar varios seguimientos a los Fondos de Medios de Comunicación Social adjudicados por radios locales de la comunidad de Puerto Cisnes, Puyuhuapi y Lago Verde.

Lago Verde.- “Nuestros Fondos de Medios tiene como principal objetivo el promover y apoyar a los medios locales de comunicación social, que en nuestra región cumplen un papel fundamental a la hora de acompañar y entregar información fidedigna, oportuna y verás. En esta oportunidad nos trasladamos a la localidad de Puerto Cisnes, para visitar las radios Auténtica y Revelación que han sido adjudicadoras, posteriormente nos hemos trasladado a Puyuhuapi y de ahí visitamos la Junta, para terminar en Lago Verde, donde por primera vez se adjudicaron dos de nuestros fondos concursables: los Fondos de Medios y los Fondos de Fortalecimiento”. Indicó Fontecha Bórquez.

Tal como lo señaló la autoridad, el despliegue territorial llevó a la vocera a presentarse en los distintos medios radiales. Finalizando el recorrido en la comuna de Lago Verde, donde la radio municipal, FM del lago, se adjudicó por primera vez un Fondo de Medios que les permitirá mejorar la implementación con la que cuenta.

Para el Alcalde de Lago Verde, Nelson Opazo, la adjudicación de estos fondos constituye un “anhelo desde hace mucho tiempo, teníamos las expectativas de mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento necesario, y además buscar alternativas que permitan tener una mejor cobertura en el contexto de la comunicación, especialmente con nuestro mundo campesino y urbano; en esta ocasión agradecemos el apoyo que nos ha brindado la Seremi de Gobierno con el trabajo técnico en conjunto con nuestro equipo municipal que nos ha permitido adjudicarnos esta iniciativa por primera vez en nuestra comuna”.

Por su parte, para Carolina Echeverría, locutora de la FM del Lago, este proyecto “favorece directamente a la radio ya que los implementos con los que contamos son muy antiguos y de baja potencia, no llegando a todos los sectores de nuestra localidad”.

Fondos de Fortalecimientos presente también en la comuna

La visita de la autoridad regional también estuvo marcada por la entrega de convenio del proyecto presentado por el Comité de Agua Potable Rural (APR) de Lago Verde a los Fondos de Fortalecimiento a las Organizaciones de Interés Público (FFOIP), quienes se adjudicaron un proyecto de carácter regional que irá en directo beneficio de 6 APR de la región de Aysén, en materia de capacitación e implementación.

“Quiero felicitar el trabajo desarrollado por el Alcalde Nelsón Opazo y su unidad de fomento productivo, que se han esforzado por atraer recursos a una comuna tan particular como la de Lago verde. Tal como nos ha encomendado el Presidente Sebastián Piñera, estamos acá en terreno para avanzar y poner en marcha nuestro país y nuestra región desde todas sus localidades; como Gobierno seguimos trabajando por cada uno de nuestros compatriotas y no descansaremos porque ese es nuestro compromiso. Agradezco una vez más al alcalde y su hermosa comuna que Paso a Paso avanza hacia un mejor futuro” Finalizó la Vocera.