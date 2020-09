En los dos años que lleva desde su creación al interior de la Municipalidad de Chile Chico, la entidad patrocinante ha logrado levantar y gestionar más de 50 soluciones tanto en mejoramiento como en construcción de vivienda en sitio del residente en la “ciudad del sol” y en el interior de la comuna. Además, se aseguró el beneficio para un comité de Puerto Guadal.

Chile Chico.- La Entidad Patrocinante de la Municipalidad de Chile Chico, creada en la actual administración municipal, que dirige el Alcalde Ricardo Ibarra, ha sido calificada como un gran acierto, producto de los positivos resultados, tendientes a mejorar la calidad de vida de varias familias tanto de “la ciudad del sol” como de otras localidades del interior de la comuna.

Es así que, esta semana se firmaron contratos con dos adultos mayores beneficiados mediante el programa de “habitabilidad rural” del Serviu, lo que se traducirá en el mejoramiento de sus viviendas. Tal como lo detalló la encargada Egis Municipal, Paula Triviño.

“Los beneficiarios son don Ángel Aguilar y don Luis Garnica, en el caso del primero tiene acondicionamiento térmico, mejoramiento de su baño, cambio en el revestimiento, es casi la vivienda integral. En el caso de don Luis, tenemos un cambio de piso para recintos de cocina, comedor y dormitorio. Este es un proceso que viene del año pasado, se vieron los papeles que se necesitaban, al final salió el llamado de los seleccionados y ahí ya comenzamos a trabajar en el proyecto”.

La encargada de la entidad patrocinante de la Municipalidad de Chile Chico, explicó también que, la firma del contrato con los adultos mayores beneficiarios con mejoramiento es un paso importante donde se fijan los detalles de las obras a ejecutar.

“Este es un contrato que se firma entre la entidad patrocinante, el contratista que se adjudicó las obras y el beneficiario. Esto es importante porque es un respaldo de todas las condiciones que debe tener la construcción. Nosotros ahora este contrato junto a otros papeles del área legal, los enviamos a Serviu para su revisión y una vez que esto ya está aprobado, podemos hacer entrega de terreno para poder dar inicio a la obra”.

Ángel Aguilar, es uno de los beneficiarios con el mejoramiento de su vivienda, quien solo tuvo palabras de gratitud hacia el Municipio, por el proyecto que mejorará considerablemente su calidad de vida.

“Estoy muy agradecido de todos, porque esta será una obra muy buena para uno que ya no puede hacer otra cosa, se vienen los años, tengo 71 años y me queda mejorar mi rancho y estar tranquilo hasta el final de mi vida. Así es que, estoy muy contento, muy agradecido del señor Alcalde, ya que, también me ayudó cuando se quemó mi casa, por eso estoy muy agradecido y que Dios los bendiga a todos”.

La creación de la entidad patrocinante municipal fue en el año 2018, oficina que presta asesoría y acompañamiento a familias que postulan a diversos beneficios del Ministerio de Vivienda, a través del Serviu. Han sido tan buenos los resultados de esta área que, en estos dos años de operatividad han logrado levantar más de 50 iniciativas de mejoramiento y construcción de vivienda en sitio del residente. A lo que se suma el destrabar un proyecto del comité “la Amistad” de Puerto Guadal, el que tiene 10 personas y que por fin después de muchos años han visto que su iniciativa avanzó y en los próximos meses se iniciarán las mejoras a sus casas.