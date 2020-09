En los últimos días, el parlamentario participó en reuniones con representantes del sector maderero, así como con la Asociación Gremial Río Baker, con quienes se abordaron sus problemáticas.

Aysen.- “La región de Aysén sustentará su desarrollo con la suma de todos los sectores productivos”. Así lo señaló el senador David Sandoval Plaza, tras reunirse en los últimos días con representantes del sector maderero en la región, así como también con la Asociación Gremial Río Baker de Cochrane.

Al respecto, el parlamentario señaló que “la región necesita tener una nueva mirada de desarrollo”, en la cual estén incorporadas todos los sectores, entre ellas, el agro, la ganadería, el ámbito forestal y el turismo.

En ese sentido, Sandoval recordó que hay cerca de 120 toneladas de lana acopiadas en el galpón de la Escuela Agrícola de Coyhaique, sin saber qué se hará con ella, considerando que no hay mercado para su venta, producto de la pandemia. “Vienen desde Lago Verde hasta Cochrane y más al sur. Evidentemente que es una situación compleja”, señaló.

Por lo mismo, dijo que se debe avanzar en estos temas y procurar dar un giro y ver la manera en que “resolvemos los cuellos de botella que existen”. “Estamos hablando de los ganaderos, laneros, los productores ovinos. Creemos que hay que hacer un ajuste a muchas cosas. Estamos atentos a los temas que nos plantearon”, indicó.

Durante la reunión sostenida con Corfo y representantes del rubro maderero, el legislador enfatizó que no se puede seguir pensando que solo mediante el aparataje público se resolverán los problemas, sino que por el contrario, se tienen que generar los espacios a los distintos sectores productivos para que avancen y puedan salir adelante. “A través de la CORFO, existen distintos programas, como el PER Pesca, PER Turismo, etc, pero no existe un trabajo en torno al tema maderero. Yo creo que son los temas que hay que empezar a ver de una manera nueva”, puntualizó.

“La mirada es muy pública cuando hablamos con el sector productivo y el sector productivo es lo que genera mano de obra, que hoy está tan alicaído, con más de 10% de desocupación en la región de Aysén, lo que es complicado”, agregó.

Asimismo, dijo que cuando el Estado pone un peso para fomento productivo, lo ideal es que eso se multiplique y que no se pierda. “A veces se realizan inversiones, se asignan recursos, nunca se sabe al final si pasó o no el resultado del proyecto que se presentó. Hay ahí una necesidad de hacer ahí estos cambios”, señaló.

Finalmente, el legislador indicó que desde lo público existe, a su juicio, la urgente necesidad de hacer un cambio importante de forma y enfoque. “Hay que entender que hay gente que está esperando soluciones expeditas y rápidas”, concluyó.