En el marco de la visita que realizó el Ministro de Salud a la Región, el diputado Miguel Ángel Calisto le planteó a la autoridad nacional las distintas problemáticas que existen, como las demoras en distintos proyectos y la poca resolutividad del hospital de Puerto Aysén, asegurando que en el Servicio de Salud “hay graves problemas de gestión”.

Aysen.- Según el legislador, “yo voy a ser muy claro y responsable en señalar que hay graves problemas de gestión en la administración del Servicio de Salud, esto se lo planteamos al Ministro Paris cuando estuvo en la región”.

“Por ejemplo, el caso del CESFAM de Coyhaique. Han pasado dos años y medio desde que ese proyecto está con diseño y los recursos aprobados y aún no se inicia el proceso de licitación para su ejecución. Lo mismo ocurre con el Hospital de Cochrane, que está 100% financiado con fondos del Gobierno Regional, y hoy tiene serios problemas de climatización. Aún no se sabe cuándo comenzará a operar.”, aseguró el legislador.

Calisto agregó que “también lo que pasa con el Hospital de Puerto Aysén y la decisión de definir este recinto como de mediana complejidad, que sea resolutivo. Lamentablemente, a tres años de haber sido definido de esta forma, hoy en día no tiene los equipamientos necesarios para poder resolver los problemas de salud, no tiene scanner ni otros equipos, por lo que la gente termina viniendo a Coyhaique igual a atenderse. Esto hace que este recinto termine siendo un elefante blanco, una bonita infraestructura, pero que no resuelve los problemas de salud”.

“También planteamos nuestra preocupación por el Resonador Magnético. Ya sabemos que se va a licitar, pero uno tiene la sospecha que hay una actitud de demorar estos proyectos que son tan urgentes y necesarios para la comunidad”, argumentó.

El parlamentario indicó que ” también está lo que pasa con el preinversional del hospital de Coyhaique. El año 2017 ya se había enviado la licitación, pero por una decisión política se bajó y se volvió a licitar en los mismos términos. Es decir, perdimos tres años para tener un nuevo hospital”.

“Lo mismo con el Hospital de Chile Chico, que lo tuvo que tomar el Ministerio de Obras Públicas, porque el Servicio de Salud no se pudo hacer cargo. Hay un problema con el funcionamiento del Servicio de Salud. A todo le echamos la culpa a la pandemia, al Covid, pero en la realidad hay muchas prestaciones que no se están haciendo en el sector público, pero cuando uno va a la atención privada, ahí sí se están haciendo, son los mismos médicos que tienen rol en el servicio público, pero que atienden también por la vía privada”, indicó.

Finalmente, el legislador reiteró que “creo que acá hay un grave problema de gestión general al interior del Servicio de Salud, y espero que el Ministro tome cartas en el asunto, resuelva los problemas de salud y su visita tenga algún sentido, no sólo sea una visita fotográfica o por cumplir. Lo que nosotros necesitamos es que los recursos sean bien utilizados y den resolutividad a la gente de la región”.