En los últimos días, se colocó la primera piedra del proyecto habitacional.

Aysen.- “Hemos acompañado a este grupo durante mucho tiempo y lo que hay que destacar es el trabajo de sus dirigentes, una comunidad indígena que trabajó con mucha fuerza”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la reciente ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto habitacional de 204 viviendas, que beneficiará a los comités Amuyen I y II, los que forman parte de la agrupación Wapi.

“Saludar a la presidenta de la agrupación, Angélica Álvarez, así como también a los dirigentes de los dos comités habitacionales”, señaló el parlamentario, quien destacó la calidad de las futuras casas. “Son sitios de 200 metros cuadrados, viviendas de una calidad enorme, que serán todo un aporte al desarrollo urbano de la ciudad de Puerto Aysén”, resaltó.

Además, valoró que de esta manera se comienza a concretar el compromiso que asumió el por entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, para echar a andar, en esta administración, la iniciativa. “Estando con el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, en la radio Milenaria (de Puerto Aysén), él asumió el compromiso de que en este Gobierno van a tener su vivienda”, recordó.

Junto con ello, se realizaron diversas gestiones en su minuto, por ejemplo, con el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, con el anterior ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg, y con el subsecretario del MINVU, Guillermo Rolando, quien además visitó la región de Aysén. “Un gran trabajo, y lo más importante es el sueño de esas 204 familias que hoy se acerca de una manera enorme para lograr la casa propia, de construir su hogar. Me alegro que el compromiso del presidente Piñera se cumplió”, valoró.

En ese contexto, Sandoval dijo que con este conjunto habitacional no va a pasar lo que aconteció, hace años atrás, con las viviendas de la Villa Aysén, las cuales terminaron hundiéndose, “porque la municipalidad de entonces cometió errores fatales con la compactación del terreno”, recordando que incluso hubo un juicio de cuentas, en el cual “no se pudo determinar ningún responsable, porque curiosamente se perdió un documento, con lo cual terminaron por exculpar a todos los que eran responsables, en ese minuto, de ese proyecto”.

Por lo mismo, dijo que con las casas para los comités Amuyen I y II, “se está aplicando una medida de compactación nueva, que aborda temas de riesgo de sismos de alta intensidad”, valorando que se trata de “una experiencia nueva de tecnología para asegurar la adecuada compactación”.

Finalmente, indicó que esto “tiene todas las condiciones para que se construyan las viviendas sin ningún problema”.