La parlamentaria se mostró preocupada por esta nueva renuncia del Gobierno Regional, en esta ocasión el ex gobernador de General Carrera. “Es sumamente grave que, nuevamente, tengamos una dimisión por una acusación de un delito grave”, apuntó Órdenes.

Aysen.- La senadora Ximena Órdenes se refirió en duros términos a la nueva renuncia de una autoridad regional en Aysén, a juicio de la parlamentaria “es necesario que el Gobierno central tome cartas en el asunto y revise el accionar de las autoridades de la región en detalle, no podemos seguir aceptando este tipo de actuaciones lamentables”.

En este sentido, la parlamentaria recordó que es el tercer gobernador que ha debido renunciado por este tipo de denuncias. Anteriormente, debieron renunciar a sus cargos Luis Báez Chavarría –formalizado hace unos días por el delito de abuso sexual y acoso- y, anteriormente, en la provincia de General Carrera, también debió renunciar Pedro Durán. No obstante, dicha acusación fue desestimada luego de una investigación administrativa interna.

Para la senadora Órdenes, esta situación es preocupante. “La responsabilidad de quienes ostentamos cargos en la región es alta, pero hemos visto, lamentablemente, una desidia, una irresponsabilidad frente a la ciudadanía que no podemos aceptar. Nuestra región tiene una serie de dificultades y no podemos darnos el lujo de contar con autoridades que no den el ancho y crean estar sobre la ley”.

Además, la parlamentaria por Aysén recordó otras actuaciones de autoridades regionales. “Hace un tiempo nos enteramos del quebramiento de la normativa sanitaria, con una fiesta en plena pandemia. Hace unos días, un seremi maltrató verbalmente a dirigentas sociales. Es decir, acá no estamos hablando de un hecho aislado, sino que hay un problema más profundo y es deber del Gobierno hacerse cargo de la selección de sus autoridades”, puntualizó Ximena Órdenes.