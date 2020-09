En el frontis de la sucursal del Instituto de Previsión Social, IPS, ChileAtiende de Coyhaique, la Intendente Geoconda Navarrete junto a las Seremis de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, y de Mujer y Equidad de Género, Magali Pardo, y al Director Regional del IPS, Carlos Rodríguez, dieron a conocer el monto del tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias que entrega la institución a sus pensionados/as.

La Intendente de la región de Aysén, destacó este beneficio en época de pandemia “Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, estamos muy contentos de poder estar entregando, una vez más, esta ayuda en dinero, y más en estos tiempos de pandemia, donde el Estado ha debido revisar de mejor forma cómo llegar a todos los chilenos y también a los ayseninos pensionados, en este caso, con un aguinaldo de $20 mil pesos para Fiestas Patrias. Esperamos que este monto sea de ayuda para esas más de 6 mil personas que lo recibirán en nuestra región, junto a su jubilación, previo al 18 de Septiembre”, afirmó Geoconda Navarrete.

Sobre el monto y quiénes lo reciben por parte del IPS, se refirió el Director Regional, Carlos Rodríguez, “Como es tradicional, como todos los años, este mes corresponde el pago del aguinaldo, que tiene un monto de $20.082 para los pensionados más $10.303 por cada carga que ellos tengan. Esto lo van a recibir en la región de Aysén alrededor de 6 mil personas, todas aquellas que son pensionadas del sistema antiguo, del servicio de seguro social, las cajas de previsión, también las fuerzas armadas, Capredena y Dipreca, y todas nuestras pensiones básicas solidarias, entre otros”.

A partir del 1 de septiembre, 2 millones 213 mil 732 pensionados y pensionadas comenzaron a recibir el pago del aguinaldo, que en la región de Aysén recibirán cerca de 6 mil pensionados como mencionó Rodríguez, a los cuales hay que sumar a quienes reciben el aporte previsional solidario estatal y sus cargas. A nivel nacional, el Estado desembolsará más de 46 mil millones de pesos y, a nivel regional, más de 122 millones, en esta iniciativa que va en directo beneficio de los pensionados y es esperada en esta época del año.

A su vez, Andrea Ponce, Seremi del Trabajo y Previsión Social, hizo hincapié en que para recibir el aguinaldo no hay que hacer ningún trámite adicional y reforzó el llamado a tomar las precauciones en contexto de Covid19, “El llamado que hacemos como Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de IPS ChileAtiende, es a cuidar la salud, cuidarnos entre todos, sobre todo a los adultos mayores por la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, les pedimos no realizar ningún trámite, no es necesario, van a recibir el pago con sus pensiones, en la fecha que se acuerda y siempre se adelanta para las Fiestas Patrias. Y, en el caso de que algunos de ustedes que nos está escuchando sigue cobrando de manera presencial, el llamado es a que se cambie a otra modalidad, pidiendo que se le transfiera a una cuenta RUT o a otra cuenta, o entregando un poder a otra persona de confianza. Hoy día, como Gobierno y como personas, debemos ser responsables y proteger la salud de quienes más queremos”, recalcó.

Más información y consultas:

Para evitar concurrir a las oficinas y preferir la atención virtual, quienes desean realizar consultas, pueden acceder a los canales de atención de la red ChileAtiende del Instituto de Previsión Social: redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, páginas web www.ips.gob.cl y www.chileatiende.cl, además del Call Center 101 o el 600 440 0040.