El parlamentario también considera que este es un proceso ya está en marcha y que no debe dilatarse más.

Aysen.- “No tiene sentido. Los dados están echados y tenemos que avanzar en ese proceso”. Así lo manifestó el senador David Sandoval Plaza, ante la idea planteada por el Gobierno de postergar la elección de gobernadores regionales, contemplada para abril de 2021, para noviembre del próximo año.

“El año que viene tendremos alrededor de siete actos eleccionarios. Yo creo que este es un tema que no hay que dilatar más”, señaló Sandoval, quien dijo que esto “ya es parte de las resoluciones legales, esta resuelto por todas las normas”, enfatizando que se trata de un proceso “que está en marcha”.

El parlamentario puntualizó que uno de los debates que está sobre la mesa tiene que ver con el tema de las funciones y atribuciones con las que contará el futuro Gobernador. “Una causa para la postergación es que como todavía no se han definido las atribuciones y funciones, más vale esperar. No tiene sentido, los dados están echado y tenemos que avanzar en ese proceso”, argumentó.

En esa línea, dijo que ahora, lo que hay que tratar de hacer es poner en rodaje lo que significa la reforma en materia de regiones y como éstas comienzan a cambiar su imagen y rol en el contexto del desarrollo. “Ahí hay que centrarse en este minuto y generar dudas sobre este tema no tiene ningún sentido, más aún con el recargado calendario electoral que habrá el año 2021”, enfatizó.

Además, Sandoval considera que el tema de la regionalización “está todavía en falta”, pues aunque los Consejeros Regionales ahora son elegidos para representar a cada provincia, “no sé si ha cambiado tanto el proceso de autonomía, de independencia de las regiones”. “El foco de la discusión hay que ponerlo en lo que falta en materia de generar el financiamiento regional, la autonomía”, agregó.

Por último, el legislador considera que se tiene que seguir con el proceso de regionalización, independiente de los temas que están pendientes en cuanto a funciones, atribuciones y financiamiento, agregando también la reforma al sistema de gobiernos comunales. “Es la única vía por la que efectiva y realmente vamos a poner piso concreto al proceso de descentralización y regionalización del país”, concluyó.