Este miércoles 2 de septiembre, tras el balance diario del Ministerio de Salud sobre la situación del COVID-19 en Chile se anunciaron medidas extraordinarias para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Se trata del nuevo plan “Fondéate en tu Casa” el que incluye cordones sanitarios para distintas comunas del país; restricciones y permisos para el traslado y reuniones de personas, al igual como se hizo con otras celebraciones de este año.

Aysen.- Al respecto la Vocera de Gobierno, Tatiana Fontecha, indicó que “La medidas implementadas en el “Plan Fondéate en tu Casa” tienen como objetivo principal resguardar la salud de las personas y cuidarnos entre todos. No se trata de levantar cuarentenas ni de bajar la guardia respecto a la pandemia. Por el contrario buscamos resguardar la salud física y emocional de nuestros ciudadanos, debemos comprender los difíciles meses vividos en que muchas personas desean ver a sus familiares. Esta es una invitación, tomando las medidas de resguardo necesarias, a poder rencontrarnos en estas festividades.”

El plan para la región de Aysén mantendrá activo su cordón sanitario, es decir, no se permitirá el acceso o la salida de personas salvo que realicen un tratamiento médico impostergable, un trámite funerario o presenten labores para empresas esenciales. Entre las medidas también destaca la prohibición de fondas, ramadas y cualquier tipo de evento público.

Además, de manera excepcional, se puede visitar a familiares hasta un máximo de cinco personas, es decir, uno puede recibir en su hogar en los días de Fiestas Patrias a 5 personas en lugares cerrados y 10 personas en lugares abiertos. Esta medida estará vigente para todo el país excluyendo a aquellas comunas que estén en cuarentena.

“Si bien en Aysén nos encontramos en la Fase 4 del plan Paso a Paso, no podemos relajarnos. El virus está presente en nuestra región y ante eso debemos tomar todas las medidas necesarias para prevenir su propagación, de ahí nacen estas medidas. Aunque en nuestra región no es necesario el permiso virtual para reunirse en casa de algún familiar, si corre la restricción de 5 personas en lugares cerrados y 10 abiertos; además hay que señalar que dichos días el toque de queda se adelantará a las 21.00 horas, por lo que el llamado es a respetar las medidas.” Indicó Fontecha Bórquez.

Para finalizar, la Seremi de Gobierno señaló que “Nosotros como autoridades haremos todos los esfuerzos para superar esta pandemia, pero debemos ser conscientes que lo primero es el autocuidado; estas medias en nuestra región son más bien de carácter restrictivas, queremos que nuestros aiseninos celebren, pero con la mayor precaución y responsabilidad posible; todos los esfuerzos que hagamos no valen nada si no los asumimos desde nuestra interioridad.”