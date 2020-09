La edil afirmó que no tiene impedimento legal para asumir una candidatura y también está disponible para definirla en elecciones primarias o el mecanismo que disponga Chile Vamos.

Cochrane.- De cara a las definiciones que se continúan tomando en los diversos sectores políticos para las elecciones Municipales de 2021, la concejala de Renovación Nacional (RN) en la comuna de Cochrane, Adita Figueroa Gallardo confirmó su disposición para asumir una candidatura a la alcaldía desde Chile Vamos. Oportunidad en la que agradeció el respaldo de la comunidad, dirigentes locales de su partido y organizaciones sociales que la han motivado a ponerse a disposición de levantar un proyecto hecho en conjunto con la comunidad.

Respecto de la candidatura que asumirá a la alcaldía de Cochrane, la concejala (RN), Adita Figueroa manifestó que “mi intención de ir por la alcaldía de Cochrane es una realidad y es debido a que la misma comunidad me lo ha estado solicitando desde la aprobación de la ley que limita la re elección de alcaldes y se da el escenario de que Patricio Ulloa no pueda ir a la re elección. Por lo tanto, es tremendamente gratificante que la decisión sea motivada desde la misma comunidad, no estaba planificado y no era algo que tenía presupuestado, sin embargo, se convierte en una tremenda oportunidad”.

“Han sido años de servicio público desde la jefatura de Cultura del Municipio, dos periodos como concejala y este último año dirigiendo Fundación Prodemu en nuestra provincia, entonces, si los vecinos y vecinas me han estado entregando palabras de aliento y me siguen motivando es porque las cosas no se han hecho mal. Reconforta, porque mi única promesa estos años ha sido compromiso, trabajo y dedicación. La gente se ha dado el tiempo de conocerme y han descubierto que una es la misma de siempre con todos y todas, así me reconocen y me han dado su confianza al elegirme como concejala dos veces”, agregó.

En esa línea, la edil afirmó que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad y organizaciones locales por lo que su proyecto de gestión municipal será generado con la gente. “Me siento muy preparada para todos los desafíos que se vengan por delante en materia electoral, conforme a lo que defina Chile Vamos de este proceso municipal y muy preparada también para definir los destinos de nuestra comuna. Sé que no estoy sola y este es un proyecto que está siendo levantado por la comunidad y es para la comunidad, ese es mi norte y lo que no puede cambiar es el compromiso que uno tenga por el trabajo, la convicción con la que realiza este trabajo y el cariño que se entrega a la gente”, añadió.

Finalmente, Adita Figueroa enfatizó en que es importante dejar en claro que hasta el momento es la única pre candidata de RN en la comuna que no tendría ningún impedimento legal para asumir la candidatura.