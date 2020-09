La senadora se mostró en contra de este nuevo intento por aplazar la votación de autoridades regionales. “Es el momento que el Gobierno cumpla sus compromisos y envié una ley corta de Descentralización”, aseguró.

Aysen.- La parlamentaria por Aysén, Ximena Órdenes, criticó este nuevo intento del Gobierno por aplazar la elección de Gobernadores Regionales. “Esta propuesta del Gobierno es un portazo a las regiones nuevamente y eso no lo vamos a aceptar. La elección de los gobernadores regionales es una demanda ciudadana de años y cada vez que nos acercamos, desde la capital buscan quitarnos nuestro sueño”, indicó.

En este sentido, la senadora Órdenes subrayó que “la ley corta es necesaria, porque las autoridades necesitan atribuciones para asumir su cargo”, y agregó: “Ayer nos juntamos con el Contralor de la República para conocer en qué están los reglamentos que debe enviar el Gobierno para que los futuros Gobernadores Regionales y hasta el momento vemos un nulo avance”.

Asimismo, la senadora reiteró que la elección de gobernadores “es un paso importante en la agenda de descentralización. Sin embargo, también es cierto que sin las atribuciones la nueva autoridad no tendrá las herramientas para ejercer su cargo como corresponde. Por esta razón, no vamos a permitir que se sigan instalando argumentos para retrasar estas elecciones”, puntualizó.