Luego de conocer que el ex Alcalde de la comuna de Aysén, Oscar Servando Catalán Sánchez, es investigado por el Ministerio Publico por los delitos de cohecho cometido por empleado público y delitos económicos, los que habrían ocurrido entre los años 2017 y 2019, mientras era edil de la comuna porteña, surgieron diversas reacciones.

Aysen.- Es el caso de la ex Alcaldesa y ex Concejala, Marisol Martínez, quien señaló, “a mí no me sorprenden las acusaciones que él está teniendo, que son gravísimas, lo que si sorprende es que, solo sean del año 2017 – 2019. Considerando que, la situación del enriquecimiento del ex Alcalde, cada vez que él mantuvo el cargo, en realidad era de notorio conocimiento de la comunidad y creo que hoy el fiscal Contreras tiene suficientes antecedentes para poder formalizarlo”.

Marisol Martínez, agregó que, “esto fue comentario obligado de toda la comunidad por muchos años, yo fui Concejala periodo 2004 – 2008 y nosotros como Concejales hicimos en su momento también algunas denuncias, que lamentablemente no tuvieron resultados, pero que hacían notar el uso de elementos municipales para bienes personales cuando él fue alcalde. El enriquecimiento que todos vimos en su momento, adquirió muchos terrenos, propiedades, incluso barcos, camiones, empresas que montó. Entonces, todo eso es muy difícil cuando tu actúas correctamente dentro de un cargo de alcalde, lo puedo decir con certeza, dado que yo fui alcaldesa y me regí plenamente en lo que dice la ley, sin hacer uso ni abuso de ningún tipo de privilegio ni de información privilegiada, ni ninguna de las cosas que hoy a él se le imputan”.

“Esta es una oportunidad de la comuna para elegir sus nuevas autoridades”

Marisol Martínez, también cree que es importante que el ex alcalde Oscar Catalán ya no esté en el municipio, transformando esto en una oportunidad tanto para la oposición como para la derecha de elegir nuevas autoridades.

“Para la comuna de Aysén es muy importante que el ex alcalde ya no este y no sea parte de ese proceso. Esto es una oportunidad para la comuna y definir sus nuevas autoridades, ojala esto sea hecho a través de una primaria, con todos los candidatos y candidatas que quieras presentarse, ya sea de la oposición o los candidatos que presenta el oficialismo. Creo que eso le hace muy bien a la democracia de nuestro país”, concluyó manifestando la ex alcaldesa.