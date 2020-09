El parlamentario estuvo en el sector, donde se reunió con el concejal Sigifredo Figueroa.

La Tapera.- Luego de realizar una jornada de trabajo en terreno en Villa La Tapera, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno a solucionar los problemas de conectividad que tiene esa localidad, tanto en tema de caminos vecinales como también en conectividad digital, peticiones que fueron respaldadas por el concejal Sigifredo Figueroa y vecinos del sector.

Según el diputado, “junto al concejal Sigifredo Figueroa hemos estado visitando el acceso al sector del cementerio, donde viven ocho familias. Durante el invierno, en este camino no se puede transitar en auto, ni siquiera en los que tienen doble tracción. Acá tenemos vecinos que son adultos mayores y otros que tienen niños pequeños.

“En situaciones de emergencia tienen que salir a pie hasta Villa Tapera, lo que también es complejo por lo aislada de esta localidad. El tema de los caminos es el gran problema que tiene la región. También nos plantearon que necesitan construir alcantarillas, ese es otro problema que tienen los vecinos”, señaló.

“Esperamos que las instancias correspondientes puedan mejorar el acceso a estas ocho familias en Villa la tapera. Uno lo que quiere es voluntad, que exista la disposición de poder cooperar. Ellos han estado todos estos años con puras promesas, por lo que es fundamental que vialidad y el Ministerio de Vivienda considere su situación. El Municipio también puede colaborar con sus maquinarias, para que así ayuden a mejoren el acceso a este sector del callejón hacia el cementerio en Villa la Tapera”

Con respecto a la conectividad digital, Calisto planteó que “prácticamente están sin conexión a internet y el teléfono funciona muy mal también, lo que es un problema que se acrecienta en estos momentos de pandemia. Los niños no pueden participar de las clases virtuales, porque no tiene como conectarse”.

Según el concejal Sigifredo Figueroa “le agrademos la presencia de nuestro diputado, que se lo habíamos pedido para poder mostrarle la realidad que vivimos acá en Villa La Tapera. Por motivos como este la gente se va de las localidades, porque hay caminos intransitables, no se puede andar. La gente termina echando a perder sus vehículos”.

“Los vecinos tienen niños, ¿qué pasa cuando hay una emergencia en la noche?, deben salir caminando con sus niños. Este callejón se entregó el año pasado, pero sólo se demarcó y no se ha hecho nada más. La municipalidad tiene maquinaria, pero siempre hay una excusa, pero creo que también es falta de voluntad. La realidad acá es muy complicada. Hay otros caminos que están en similar condición”, indicó.

Para Carlos Valenzuela, vecino del sector, “estamos entrampados, porque no tenemos los recursos para hacerlo nosotros, No estamos pidiendo un camino pavimentado, sino un acceso que se pueda utilizar. También tenemos problemas con la basura, porque desde abril no la podemos sacar. Son cosas que hemos llevado al Concejo, pero no hemos tenido las respuestas. Ojalá que con el apoyo de la autoridad podamos lograr abrir estos accesos”.

Finalmente, y con respecto a la conectividad digital, Marco Cadagán, presidente de la junta de vecinos número 2 de Villa la Tapera, aseguró que “me parece bien que haya aparecido el diputado Calisto por estos lados. Tenemos necesidades que es mejor decirlas en directo, no por teléfono o internet, que acá no tenemos. Estamos totalmente aislados en temas de comunicación. Tenemos señal Claro, que funciona pésimo. Con la pandemia, nuestros hijos deben estudiar por internet, pero no tenemos. Ojalá tuviéramos una respuesta pronto”.