Más de 200 son los trabajadores y trabajadoras que obtendrán este beneficio en la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Este miércoles se desarrolló una nueva sesión del Concejo Municipal de Chile Chico, en la ocasión el Alcalde Ricardo Ibarra, mediante el director de administración y finanzas, Paulo Soza, presentó una modificación presupuestaria que buscaba entregar aguinaldo de Fiestas Patrias a todos los trabajadores y trabajadoras a honorarios y de los planes de empleo tanto municipales como aquellos financiados por el Gobierno Regional.

En la reunión, los concejales y la máxima Autoridad Comunal aprobaron la moción, lo que fue relevado por el edil, Ricardo Ibarra.

“Esta es una buena noticia para nuestros compañeros y compañeras trabajadores a honorarios, de los Fril empleo y de los programas del Municipio. Se ha hecho un esfuerzo, un ajuste presupuestario presentado por el director de administración y finanzas, algo que hemos consensuado en todo este tiempo. Finalmente esto significa que vamos a entregar un aguinaldo a todos los trabajadores del municipio, no es el mejor momento económico, pero, haciendo un esfuerzo podemos ser solidarios y entregar esta alegría a todos nuestros vecinos y vecinas que están trabajando en algunas de las faenas del municipio. Tenemos proyectos en toda la comuna y que mejor que recibir un aguinaldo en Fiestas Patrias”.

La Concejala Velides Urrutia, señaló que reconoce el esfuerzo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo, por ello, no dudó en votar favorablemente la iniciativa. “Uno de los puntos de la tabla fue aprobación de los recursos para los aguinaldos de los trabajadores de la municipalidad. Voté favorablemente porque siempre estoy pensando en las familias de nuestra comuna y en los funcionarios municipales que tengan un mejor bienestar. Estas Fiestas Patrias serán diferentes, pero no por eso van a faltar las empanadas, el vino, el mote con huesillo, en la mesa de cada uno de nuestros trabajadores”.

Son más de 200 los trabajadores y trabajadoras a honorarios y de los planes de empleo, quienes recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias con recursos del Municipio, tras la aprobación unánime del Concejo de Chile Chico.