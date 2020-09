A menos de un mes para el desarrollo del plebiscito para establecer la redacción de una nueva constitución, varios abanderados por el apruebo y el rechazo, a lo largo del país, han salido al paso para dar a conocer sus posturas. En ese contexto, incertidumbre ha levantado el Covid-19 para el desarrollo normal del sufragio.

Coyhaique.- “Como gobierno hemos demostrado que estamos trabajando por concretar la realización del plebiscito de octubre, llamando al autocuidado y tomando las medidas oportunas para contener la pandemia que nos afecta”, con estas palabras la Vocera de Gobierno Aysén se refirió al desarrollo del ya postergado proceso democrático para establecer la creación de una nueva constitución.

“El Presidente Piñera y su gobierno, estamos comprometidos en llevar a cabo este proceso republicano donde los chilenos tendrán la oportunidad de dar a conocer si quieren o no una nueva constitución; pero, como ejecutivo no podemos poner en riesgos la salud y vida de nuestros compatriotas, por eso nos hemos esforzado para que el Plan Paso a Paso y las medidas sanitarias sean efectivas y permitan desarrollar tan importante proceso”. Señaló

El plebiscito para una nueva constitución en un principio había sido fijado para el 12 de abril, pero fue pospuesto ante el avance de la Pandemia Covid-19, quedando fijado para este 25 de octubre y espera poder convocar un gran número de chilenos que hagan valer su opinión por medio de las urnas. Bajo ese marco el ejecutivo ha desarrollado la iniciativa “Plebiscito Seguro” aprobado por el congreso, donde se le entrega facultades especiales al Servel para gestionar y organizar las votaciones del próximo 25 de octubre.

Para Fontecha Bórquez, el gobierno no tiene intenciones de suspender el proceso democrático, y especificó que “La autoridad sanitaria no tiene la facultad para suspender el plebiscito, y el servicio electoral tampoco, por el contrario, la suspensión de este proceso debe hacerse por decreto de ley; por lo tanto, el desarrollo de este proceso debe resguardar la integridad y salud de los ciudadanos, así que si alguna comuna entra en cuarentena el Servicio Electoral con la autoridad sanitaria van a tener que buscar la fórmula para que las personas puedan participar del mismo”.

Por último, la Vocera hizo un llamado al “Respeto y la tolerancia. Las diferencias pueden ser motor para rencillas sin sentido, que empañan el importante proceso democrático que estamos a punto de vivir. Por eso es importante votar informados respecto a las dos opciones y organismos de redacción para esta nueva constitución y no quedarse con una sola visión.”

“Este proceso será un hito en nuestra historia y por su importancia requiere del compromiso y participación de todos los chilenos. Tal como lo ha señalado nuestro ministro Bellolio: ‘Si alguien quiere participar tiene que cuidarse’ y en eso hemos enfocado nuestros esfuerzos”. Finalizó.