Además de las medidas contra el coronavirus, la empresa pidió tener en cuenta diversas acciones preventivas para evitar accidentes eléctricos que suelen registrarse en estas celebraciones.

Aysen.- . Aun cuando la celebración de Fiestas Patrias este año será diferente, ya que no habrá festejos masivos y la ciudadanía deberá reforzar las medidas de autocuidado ante el covid-19, la empresa Edelaysen hizo un llamado a evitar riesgos eléctricos durante las celebraciones en casa.

En ese contexto, entregó las siguientes recomendaciones:

• No retirar volantines atrapados en las redes.

• No utilizar hilo curado, puesto que además de provocar serias lesiones en el cuerpo, puede convertirse en un peligroso conductor de electricidad.

• Manejar con cuidado para prevenir accidentes de tránsito que provoquen la caída de postes del alumbrado público.

• No instalar en las calles adornos que se sostengan en los postes eléctricos.

• No sobrecargar enchufes, alargadores o sistema eléctrico en celebraciones familiares.

“En el marco de Fiestas Patrias es importante seguir protegiéndonos del coronavirus, pero también de otros riesgos asociados a estas fechas. Por ello, como cada año, iniciamos una campaña de prevención de accidentes y cortes de luz debido a intervenciones en el tendido eléctrico, manipulación de volantines, accidentes de tránsito o sobrecarga de enchufes”, indicó Signe Balboa, jefa de Servicio al Cliente.

En este contexto, la ejecutiva explicó que debido a que el consumo eléctrico aumenta durante estas celebraciones, es importante revisar el estado de enchufes, conexiones eléctricas y luces decorativas, además de no sobrecargar el circuito eléctrico de los hogares.

“Queremos que nuestros clientes puedan pasar unas fiestas tranquilas en familia, sin accidentes que lamentar y sin cortes de luz provocados por la imprudencia de terceros”, agregó Balboa.

