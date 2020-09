Aracely Leuquén dijo que se trató de un grato encuentro con representantes de numerosas organizaciones vinculadas a la educación con quienes adquirieron compromisos en determinados proyectos que se tramitan en el Congreso Nacional.

Aysen.- La parlamentaria solicito unidad a los dirigentes para seguir planteando sus demandas ante el nivel central.

Mientras tanto, René Alinco dijo “participé el día viernes en una reunión con la Coordinadora Social de Educación, que por lo que se nos ha informado ahí, es la única organización más representativa de las Coordinadoras que funcionan en la Región. Tiene representantes en toda la zona, y los parlamentarios que estábamos presentes, yo al menos, no tenemos ningún problema en trabajar con las organizaciones. Mi opinión es que la autoridad regional no está respondiendo a las necesidades y requerimientos de la gente, por lo tanto, creo que la unidad tiene que fortalecerse, una unidad total. Porque la cosa es clara. Si nuestras autoridades regionales no cortan, no solucionan los problemas, no escuchan a la gente, obviamente tenemos que recurrir al nivel central, y es por eso que hago un llamado a las organizaciones a unirse, fortalecerse y exigir soluciones a nuestras demandas. Que exista un cordón sanitario real y efectivo; y que se generen fuentes de trabajo para la gente de la Región de Aysén”.

Agrego que “estamos proponiendo también, como parlamentarios, un diferencial tributario o “Aysén sin IVA”, porque la situación cada día se está agravando más. Por lo tanto, yo creo que la unidad es fundamental no solamente en la teoría, sino también en la práctica”, aseveró.

De este modo, la Coordinadora de Educación expuso las aprensiones que tienen los padres en cuanto a la constante apertura de establecimientos. Al mismo tiempo, están preocupados por contar con un sistema de salud fácilmente estresable ante la eventualidad de algún brote con la asistencia de los niños al colegio.

También abordaron la necesidad de trabajar en la salud mental de los niños y jóvenes producto de la actual situación, con la importancia y relevancia que esto tiene y que no siempre es visible.

“Reforzar la postura de no retorno bajo las actuales condiciones; que se analice con detenimiento el Proyecto de Ley sobre subvención para que esta sea pagada en base a la matrícula y no a la asistencia; que este año no exista repitencia; elaborar un agenda corta para poder trabajar con autoridades sectoriales para presentarla a la autoridad central; y el compromiso de trabajar en conjunto con los parlamentarios estos puntos para sacarlos adelante, son algunos temas abordados en la reunión” dijeron dirigentes.

Ambos Legisladores mantienen su posición de no reintegrar a escolares a clases y rechazan que se provoquen repitencias.