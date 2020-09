Las autoridades regionales del FOSIS y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se reunieron vía remota con 6 emprendedores representantes de las comunas de Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez, Cochrane y Guaitecas; para conocer su experiencia participando del programa y revisar algunos de los catálogos digitales que se pudieron confeccionar gracias a los recursos de esta iniciativa.

Este programa incorporó a 69 usuarios de la región de Aysén y permitió la implementación de Ferias de Emprendimiento (Feria Navidad 2019 y Feria Expo Patagonia 2020) con el objetivo de generar espacios de comercialización, aportando al fortalecimiento de redes y al aumento de los ingresos de emprendedores que han sido apoyados por programas del FOSIS en el territorio.

La etapa de acompañamiento, comprendida por esta iniciativa, estuvo orientada a que los usuarios mejoren la comercialización de sus productos, incorporando insumos como catálogos, logos, etiquetas, timbres y tarjetas de presentación; junto con la participación en talleres de imagen corporativa, marca y presentación al cliente, difusión de productos y redes sociales.

“Para mí fue fabuloso, estoy orgullosa de poder representar a la comuna de Guaitecas, y que mejor que mostrar lo que estamos haciendo, yo por ejemplo con mi emprendimiento de aceites esenciales. Feliz de estar con el apoyo del FOSIS. Las ferias fueron espectaculares y a mí me fue súper bien, uno va contenta porque puede mostrar lo que hace, nosotros vivimos en una isla por lo que no es tan fácil la salida y entrada. Tener esa oportunidad fue muy bueno así que agradecida. Íbamos a seguir participando, pero no se pudo por la pandemia, pero contenta con el tema de nuestro catálogo, también es un avance y logro importante que nos ayudan a concretar. Siempre lo digo, estoy agradecida de que crean en nuestro sueño y que FOSIS nos ayude a sacarlo adelante”, aseguró Cecilia Leviñanco, emprendedora de la comuna de Guaitecas.

La directora regional del FOSIS, Dominique Bräutigam, destacó el trabajo desarrollado con los 69 usuarios del programa. “Los emprendedores participaron en las ferias de FOSIS durante febrero de este año y finales del año pasado. Hemos logramos un trabajo mancomunado donde nos hemos ido adecuando a estos momentos de pandemia, asesorándolos en fortalecer técnicas que abren las posibilidades de mejorar la comercialización de sus productos. Gracias a esta iniciativa financiada con recursos del Gobierno Regional, hemos desarrollado asesorías y capacitaciones que se han llevado a cabo durante la ejecución de este programa, entregándoles a los emprendedores tarjetas de presentación, catálogos digitales, diseño de timbres, logos y etiquetas adhesivas para poder mejorar la presentación de sus productos. Sabemos que con esto la comercialización se va a ver favorecida y de alguna forma estamos contribuyendo a dinamizar y activar la economía local en la región de Aysén.”

“Pudimos darnos cuenta del empuje y las gansas que tienen nuestros emprendedores y artesanos regionales por levantar nuestra región y nuestro país. Hoy la tecnología se ha apoderado, en cierto modo, de todo ámbito del quehacer diario y regional. Lo que ellos hacen hoy de vender sus productos de manera remota nos tiene que motivar a todos a salir adelante de manera eficiente, con ganas y ánimo. FOSIS está dando un tremendo paso con estos emprendedores que venden de manera virtual sus productos, estuvimos contactados con gente de Guaitecas, Cochrane, Río Ibáñez, Los Torreones, Aysén y Coyhaique, todos con muchas ganas de salir adelante y vender sus productos. Sabemos que se extrañan las ferias y todas estas instancias de esparcimiento que generaban estos espacios de venta, pero tenemos que adecuarnos a los tiempos y qué mejor que hacerlo con el empuje y las ganas que los usuarios del FOSIS y emprendedores regionales tienen el día de hoy”, recalcó Marcelo Jélvez, Seremi de Desarrollo Social y Familia.