La mañana de este lunes, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, convocó a los integrantes del comité comunal de emergencias, con el fin de analizar la contingencia sanitaria que ha registrado notorio aumento de casos positivos de coronavirus en Coyhaique, lo que derivó en la decisión del ejecutivo de instalar un cordón sanitario a contar de las 05:00 horas este martes 15 de septiembre.

Chile Chico.- Debido a ello, la autoridad comunal insistió en el mensaje de autocuidado y protegernos entre todos.

“Esto es muy preocupante, nos llama a redoblar las medidas de prevención, en el contexto en que en la comuna de Chile Chico hemos estado bastante bien hasta el minuto, pero tenemos que cuidarnos, porque esto que está pasando ya lo hemos visto por la experiencia que podría aparecer un caso. Por eso, mientras podamos evitar hay que hacerlo y además estamos pidiendo a través de la propia Intendenta que se refuerce todo esto con un nuevo control en Ibáñez, con apoyo de la Armada, de una persona de salud más el apoyo de Carabineros en el control que tiene la autoridad policial en el acceso a Ibáñez. Así es que, esperamos que todas estas medidas logren su efecto, pero la primera medida es que cada persona tiene que cuidarse, cada vecino y cada vecina tiene que colaborar”.

A la reunión también asistió la directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve, quien reforzó el mensaje de evitar salir de la comuna si no es absolutamente necesario y sobre todo no trasladarse a la capital regional.

“Para este fin de semana largo y lo queda de aquí en adelante la idea es tratar de restringir los movimientos hacia Coyhaique, a no ser de que sea algo estrictamente necesario. Se dicta una resolución que dispone cordón sanitario por las Fiestas Patrias, por lo tanto, desde las cinco de la mañana (de este 15 de septiembre), ninguna persona va a poder ingresar ni salir desde Coyhaique. En ese sentido, el llamado es a quedarse en su residencia, no moverse, porque el riesgo de contagio es muy alto, en Coyhaique ya no hay trazabilidad de los casos”.

A la reunión del comité comunal de emergencias asistió también, la Concejala Velides Urrutia, el administrador municipal Omar Ruiz, el director de obras municipales y encargado comunal de emergencias Christopher Saigg y el encargado comunal de seguridad publica Jorge Hereme.