“No esperemos la discusión del presupuesto 2021”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la necesidad de tomar medidas ahora, para enfrentar los problemas de las Pymes producto de la pandemia.

Aysen.- Esto, luego de la sesión especial desarrollada en los últimos días en la Cámara Alta, donde se analizó el impacto que ha tenido en las pequeñas y medianas empresas, la crisis sanitaria por el coronavirus. “El camino es cómo somos capaces de enfrentar la dramática situación que se está viviendo, sumado a cinco meses de violencia social y de destrucción de pequeños y medianos sin ninguna justificación social y política”, señaló el parlamentario en su intervención.

En la oportunidad se hicieron distintos planteamientos, entre ellos, el hecho de que la mayoría de las Pymes no han podido pagar sueldos a los trabajadores directos y ni a los proveedores; se analizaron las distintas ayudas del gobierno pero que no han resultado suficientes; en cuanto al apoyo de los bancos, se mencionó el rechazo del 67% de los créditos solicitados.

Además, se planteó que la realidad local influye mucho en la posibilidad de reactivarse y en cómo los apoyos del gobierno son efectivos; y que las pymes van a retroceder su productividad entre 5 y 20 años, dependiendo del sector.

“La denuncia, la queja y el reclamo de poco sirven, si no van acompañadas con medidas de solución. Esto no resiste más demora. Ya llevamos más de dos millones de empleos perdidos. Por eso, creo que habrá que trabajar en diferentes frentes. Tomar medidas que vayan a la escala de la magnitud del problema que tenemos, resguardando todos los temas de salud”, enfatizó Sandoval.

A nivel local, el legislador recordó que las cámaras de comercio y turismo de Coyhaique, de Puerto Aysén, entre otras organizaciones, “están muy preocupados por lo que está pasando con el sector, en un área golpeada fuertemente por la pandemia”, enfatizando en que si no se hace algo ahora, “hay mucho riesgo de que esta situación se vaya complejizando mucho más. Están todos muy complicados con este tema”.

De ahí su inquietud ante algunos planteamientos que señalan que se debe esperar lo que se defina con el Presupuesto para el próximo año, señalando que la idea es que se constituya rápidamente un equipo de trabajo, para abordar las medidas necesarias de impulsar. “Hay que hacer un esfuerzo bastante grande, considerando que las pymes es el 80% de la mano de obra del país, en nuestra región supera el 60% y por lo tanto es una actividad que tiene muy inquieto a nuestros trabajadores en la región”, finalizó.