Un importante despliegue de funcionarios municipales y de la escuela de Chile Chico fue el que se desarrolló durante estos días en Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal, Rio Leones, Puerto Bertrand, Fachinal, Bahía Jara y sector Chacras para llevar a cabo la entrega de la “canasta solidaria” dirigida a los adultos y adultas mayores de la comuna.

Chile Chico.- Este gesto coordinado desde la Municipalidad fue entregado justo previo a Fiestas Patrias, ya que la gran mayoría de los artículos contenidos en la canasta son para elaborar empanadas y el infaltable mote con huesillo, tipo de esta época.

En esta instancia, el Alcalde Ricardo Ibarra, relevó enorme compromiso de los trabajadores municipales y del sistema educativo local.

“Muy contento con el entusiasmo y la colaboración de todos los colegas, compañeros y compañeras de trabajo, no solo de la municipalidad sino que de todo el sistema educativo, particularmente de la escuela básica de Chile Chico, todos quienes están colaborando voluntariamente en este trabajo, que busca llevar una pequeña canastita familiar, como un regalo de Fiestas Patrias, a todos nuestros adultos y adultas mayores. Consiste principalmente en un objetivo que busca que ellos puedan tener unas ricas empanadas para el 18 y el mote con huesillos para compartir con su familia”.

Durante la entrega de la “canasta solidaria” y mediante un trabajo desarrollado por la escuela básica de Chile Chico, se llevó un pequeño obsequió de Fiestas Patrias para los estudiantes del colegio. Así lo destacó la directora del establecimiento, Carolina Lazo.

“Mediante este despliegue, aprovechamos nosotros de enviarle un presente a nuestros niños, ya que, de alguna forma teníamos que llevarlos un regalito que les demuestre que estamos aquí, que estamos pendientes, que los echamos de menos y que de alguna forma queríamos llegar a sus hogares con un saludo cariñoso en estas Fiestas Patrias tan distintas. Y la verdad es importante que, hoy más que nunca tomemos conciencia de lo que está pasando, los contagios han aumentado, nosotros tenemos la garantía de que aquí aun no ocurre nada, por lo tanto, tenemos que cuidarnos y este llamado es a disfrutar las Fiestas Patrias en casa”.

Una de las adultas mayores beneficiadas con la “canasta solidaria” fue la señora Patricia Espinoza, quien puso en valor este apoyo entregado por la Municipalidad de Chile Chico, lamentando que no haya podido acceder a los bonos del gobierno, considerando que su esposo se encuentra enfermo y deben pagar arriendo.

“Nosotros somos los dos adultos mayores y mi esposo tiene una pensión de 230 mil pesos y no tenemos derecho a ningún bono que entrega el gobierno, no nos han dado ninguno, hemos apelado y no tenemos derecho por tener esa entrada. Pero yo pago 150 mil pesos de arriendo y mi esposo está enfermo, tiene un párkinson, pero sale a trabajar igual porque necesitamos, de lo contrario como vivimos. Por eso le agradezco al Municipio, no tan solo en mi nombre sino que de todas las personas que reciben esta cajita, yo muy agradecida del Municipio, porque he recibido todas las ayudas que el alcalde ha gestionado y me han servido mucho”.

La señora Mirta España, igualmente se mostró feliz con el gesto del municipio y de la escuela de Chile Chico, que le permitieron a su nieto tener un pequeño obsequio en Fiestas Patrias. “Por lo menos se acuerdan de nosotros, aquí somos dos y tres con mi bebé que lo pase gran parte del día conmigo, así es que, muchas gracias al municipio, a todos los que trabajan ahí junto al alcalde. (En cuanto a la sorpresa para su nieto), muy bien, ellos también necesitan tener un engañito y sentirse feliz”.

La “canasta solidaria” entregada por la Municipalidad de Chile Chico, benefició a los adultos y adultas mayores desde Chile Chico hasta Rio Leones.