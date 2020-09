Junto con sensibilizar a la comunidad, la entidad forestal realiza capacitaciones a docentes, brigadistas y guardaparques para fortalecer la interacción con la comunidad.

Aysen.- Con la finalidad de concientizar a la comunidad sobre lo perjudicial que pueden ser los incendios forestales, La corporación Nacional Forestal (CONAF) hace un llamado a los habitantes de Aysén en el uso responsable del fuego y tomar medidas preventivas para evitar siniestros que puedan afectar a las personas y el medioambiente.

Complementando lo anterior, el organismo forestal está realizando acciones educativas orientadas a modificar la conducta de la población, para lo cual ha capacitado a docentes, brigadistas y guardaparques comprendiendo la importancia de la educación ambiental como una herramienta fundamental en la prevención de incendios forestales.

El Seremi de Agricultura, Felipe Henríquez Raglianti, junto con destacar el trabajo colaborativo y multisectorial, realizó un llamado a la comunidad a ser responsables y hacerse parte de la prevención.

“Gracias al trabajo coordinado de prevención que se llevó a cabo el año pasado entre CONAF, la intendencia, gobernaciones, municipios, ONEMI, bomberos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, tuvimos una baja ocurrencia de incendios forestales. Esto habla muy bien del trabajo que se realiza, pero también habla bien de la responsabilidad de las personas, sin embargo, no nos podemos confiar y por eso este 2020 estamos trabajando con las mismas instituciones agregando el componente educativo para proyectar años más seguros. Seguimos trabajando en esta materia es un tema fundamental y cada vez más importante producto del cambio climático y no le podemos bajar la guardia desde el Ministerio de Agricultura y las organizaciones para cuidar nuestro patrimonio ambiental y la seguridad de las personas”.

Dentro de las acciones tomadas por CONAF en esta línea, se han capacitado a docentes, brigadistas, guardaparques y fiscalizadores, ya que son funcionarios que suelen recorrer la región y tienen contacto con la comunidad. Estas capacitaciones estuvieron enfocadas en entregar insumos para una mejor transmisión del mensaje de prevención de incendios forestales. Dentro de las temáticas tratadas destacan: la incidencia del cambio climático, biodiversidad y conservación ambiental, educación ambiental y técnicas de comunicación efectiva orientada a la prevención de incendios, entre otras.

Para el director regional de CONAF, Andrés Bobadilla Labarca, “todas estas acciones son significativas, ya que la prevención es lo más importante y es fundamental que la comunidad esté informada respecto a las causas y efectos de los incendios forestales. A través del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, estamos trabajando fuertemente con las comunidades ubicadas en las zonas de interfaz, que son las zonas entre lo urbano y lo rural donde existe mucha vegetación, por lo tanto una potencial fuente de inicio de un incendio forestal”.

A lo anterior, es preciso señalar que CONAF ha establecido conversaciones con la comunidad de las Bandurrias y El Verdín para comenzar a trabajar bajo la modalidad “Comunidad Preparada” para la prevención de incendios forestales. También se están realizando 2 planes de protección contra incendios forestales en las comunas de Río Ibáñez y Cochrane con una metodología basada en la vulnerabilidad del sector y no tanto en la ocurrencia de incendios forestales, de los cuales se elaborará una zonificación de riesgo y con esto se sabrá qué actividades de prevención son las necesarias para cada sector.