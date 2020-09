A diferencia de marzo la actual solicitud no es para que no ingrese el virus a la región de sino para contener la exponencial alza en el contagio de Covid 19 que ha experimentado la Capital Regional desde las políticas de desconfinamiento: paso a paso.

Coyhaique.- Mayoritario y rotundo respaldo al interior de la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu) tuvo el emplazamiento que realizó a la Intendenta Regional y la autoridad sanitaria a principios de esta semana el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, respecto a aplicar medidas seguridad más rigurosas para la Región de Aysén y una cuarentena total sobre la comuna de Coyhaique que permitan contener el rebrote que ha experimentado la Capital Regional las últimas dos semanas y que ha significado entre otras cosas que la capacidad hospitalaria esté a un 75% y se hayan superado los 50 casos activos.

Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique, agradeció a los ediles del resto de las comunas que han respaldado la solicitud de medidas más drásticas para la contención del virus en la región y resguardar al resto de la comunidad regional, entendiendo que aun cuando la decisión no es fácil de tomar es absolutamente necesaria. “Entendemos que puede complicar a nuestras comunidades pero la verdad que sentimos que es la única manera de cortar esta cadena de contagios que ha tenido un alza exponencial, además que se debe dar una señal desde los alcaldes en tanto no podemos aceptar que este tipo de decisiones se tome de nivel central especialmente cuando no se consideran las particularidades regionales. Queremos regresar a la normalidad pero sin hacer correr riesgos a nuestra comunidad”, dijo el alcalde de la capital regional.

Por su parte el acalde de Aysén, Luis Martínez, coincidió con su par coyhaiquino en cuanto a cerrar la Capital Regional y aunque puede ser considerada como una medida extrema de no tomarse se puede lamentar en el futuro. “Si dejamos que crezca esto nos puede traer muchos problemas, las comunidades se alteran en especial cuando se comienzan a contagiar en otros puntos de la región. Si esto viene así de exponencial hay que tomar acciones más drásticas, como un cierre más hermético por 14 días para Coyhaique y ver toda la logística necesaria para su abastecimiento pero deben haber medidas más restrictivas que las que se están llevando a cabo y esta vez las decisiones se deben tomar en la región”.

Según Patricio Ulloa, alcalde de Cochrane, a su parecer ante esta situación los alcaldes debieran actuar como cuerpo porque lo que afecta a la capital regional termina impactando a toda la región, más aun cuando profesionales, especialistas y la misma Seremi de Salud han pedido más medidas estrictas de las que las que finalmente se han impuesto. “Santiago finalmente decidió una medida intermedia como el cordón sanitario, pero lo que uno percibe y sin ser alarmista, es que el escenario que vive Coyhaique es bastante crítico, especialmente considerando la situación sanitaria y hospitalaria de la región. Dentro de las comunidades hay irresponsables que no entienden que debemos autoprotegernos, mientras eso no suceda se deben tomar las decisiones que permitan encapsular la situación que se vive en Coyhaique, disminuir el contagio y así cuidar al resto de nuestras comunidades”.

En tanto desde la comuna de Guaitecas su edil Marcos Silva expresó todo el apoyo a la demanda expresada a principios de la semana por el alcalde de Coyhaique en cuanto a extremar medidas sanitarias aislamiento para la capital regional que ha visto un aumento exponencial en el nivel de contagio durante las últimas semanas. “Esta solicitud cuenta con todo el apoyo y respaldo de este alcalde porque al igual que lo han dicho varios colegas: es absolutamente necesario, si no se toma este tipo de acción la verdad que va a seguir el aumento de contagios y se va a generar un caos en la región”.

Cabe destacar que en abril de este año el Ministerio de Salud estableció una serie de criterios objetivos para determinar la pertinencia de decretar cuarentenas en territorios y comunas, tales como: número de casos activos (40 por cada 100 mil personas), aumento de la incidencia de casos activos, capacidad de la red integrada Covid 19 y concentración de casos activos por kilómetro cuadrado, variales que en algunos casos han sido sobrepasados en las últimas semanas, coincidiendo con la política de desconfinamiento y las medidas gubernamentales del “Paso a paso”.