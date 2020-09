Se acerca un nuevo cumpleaños de Chile y ante esto, el municipio de O’Higgins quiso agasajar a quienes hacen patria en diversos puntos apartados de la comuna.

Villa O”higgins.- Para ello, la municipalidad efectuó la entrega de canastas dieciocheras, que incluso llegaron a los adultos mayores de sectores tan apartados como Mayer.

El alcalde de la comuna, Roberto Recabal, detalló que “en este nuevo cumpleaños de la patria, estamos entregando a nuestros adultos mayores del sector Mayer y la capital comunal una cajita con empanadas de horno, dulces chilenos artesanales, un frasco con mote y huesillos, junto con lo más importante, nuestro emblema nacional. Además, al sector de Lago Christie y O´Higgins haremos llegar cajas dieciocheras”.

Este gesto de agradecimiento con quienes hacen soberanía en la austral zona, fue valorado por la autoridad local, quien expresó “en estos festejos patrios, a nuestros queridos abuelitos, que son 70, un gran abrazo virtual”, añadiendo que “a los once adultos mayores más longevos, estamos estregando un reconocimiento y reiterar las gracias por el aporte que siguen realizando por esta comuna”.

Una de las personas reconocidas por el municipio fue Margarita Bustos, vecina que vive a tan solo 50 metros de la frontera con Argentina, quien valoró el gesto “porque el señor alcalde me viene a ver, me trae empanadas de horno, mote con huesillos y principalmente la bandera, que nos identifica como chilenos que hacemos patria, esto es una gran alegría, además del tremendo logro que es la llegada del camino hasta mi casa, eso lo agradezco, podemos decir que no estamos abandonados, que somos felices”, expresó.

El alcalde Roberto Recabal y el equipo de la Ilustre Municipalidad de O’Higgins desean unas felices fiestas patrias para todos los vecinos y vecinas que hacen patria en este apartado rincón, fin de la Carretera Austral.