Parlamentario hizo un llamado a estar alerta a nivel regional, señalando que realizará todas las acciones para que no prosperen las indicaciones que buscan establecer estos derechos.

Aysen.- Su total rechazo a las intenciones de reconocer derechos históricos de la región de los Lagos en Aysén, expresó el senador David Sandoval, en el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre recursos bentonicos, el cual se está discutiendo en la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Alta.

El parlamentario calificó de absurda esta pretensión, la cual quedó expresada en tres indicaciones presentadas por el senador Rabindranath Quinteros en el proyecto, las cuales apuntan a establecer derechos históricos para esa región, por haber sido partícipes, a través de los acuerdos de zonas contiguas, de la extracción de los tres recursos vinculadas a la flota bentónica: almeja, luga roja y el erizo. “Se trata de recursos importantísimos para la actividad económica de la región de Aysén y que hoy, a través de estas tres indicaciones lo que pretende es reconocer, por ley, el derecho que tiene la flota de la décima región a seguir trabajando en nuestra zona”, criticó.

Sandoval afirmó que no es lógico que “después de haber ellos sobreexplotado y acabado sus recursos básicos, sigan ahora pretendiendo depredar los recursos de nuestra región”, sumado a otros problemas, entre ellos, la pesca ilegal. “Ésta se ha transformado en un dolor de cabeza en los últimos años, lo que evidentemente habla de la ocurrencia de actos de explotación indebida por parte de flotas de la décima región”, puntualizó.

Zonas contiguas

Por lo mismo es que Sandoval criticó el mecanismo de zonas contiguas, cuyo último acuerdo fue rechazado por pescadores de la región de Aysén a comienzos de este año, señalando que después de 20 años de funcionamiento, esa instancia no ha significado ni desarrollo, ni crecimiento, ni expansión para potenciar las capacidades productivas de Aysén. “¿Por qué pasa esto de las zonas contiguas? Porque no tenemos toda la capacidad hoy día, para desarrollar el adecuado manejo y explotación de los recursos de la flota bentónica en nuestra región”, indicó.

Por ello, el legislador insiste en que se debe impulsar un cambio radical en la manera en que se desarrolla el sector pesquero artesanal aysenino, enfatizando que la alerta que pone la décima región, a través de estas indicaciones en la Ley Bentónica, debe servir para ponerse de acuerdo en impulsar un adecuado plan de desarrollo de las actividades pesqueras de nuestra zona. “Si no somos capaces de ponernos de acuerdo (…) pueden seguir ocurriendo este tipo de aberraciones”, recalcó.

Con todo, hizo un llamado a todos los actores involucrados con este tema, entre ellas, las entidades públicas y los propios pescadores, a construir un mecanismo que “nos permita una explotación racional y sustentable de nuestros recursos”.

Llamado a la alerta

Junto con reiterar sus críticas, el legislador dijo que se realizarán todas las acciones para evitar que prosperen estas indicaciones, incluida la declaración de inconstitucionalidad de las propuestas. “Esto lo que hace es ir en contra de una norma expresa de la Constitución, específicamente el artículo 19, número 2, que consagra la igualdad ante la ley, señalando que en Chile no existen ni personas ni grupos privilegiados”, precisó.

Ante este escenario, el senador Sandoval dijo que “nuestra región tiene que estar alerta” a los cursos que tome esta situación. “Es una situación que atenta contra un aspecto fundamental, que es el uso, la sustentabilidad y el manejo de los recursos en la región de Aysén. Mañana otros van a querer similares privilegios y esto hay que frenarlo hoy día y poner todas las acciones para evitar que una aberración de esta naturaleza, prospere en el Senado”, subrayó.

“Compartimos absolutamente la preocupación de todos los dirigentes de la pesca regional, incluyendo la gente de Melinka, que está circunscrita tan estrechamente a este tema de las zonas contiguas”, concluyó.